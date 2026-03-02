Ahora

Más víctimas

La esposa y una nieta de 14 meses de Jamenei también murieron en el ataque de EEUU e Israel

Los detalles El canal oficial iraní Press TV ha confirmado este lunes que la mujer del líder supremo, así como una de sus nietas, de solo un año de vida, también fallecieron en el ataque contra el complejo que se encontraban en Teherán.

Alí Jamenei, en una imagen del pasado mes de enero. Alí Jamenei, en una imagen del pasado mes de enero. Agencia AP
El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán no solo ha acabado con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, sino también de gran parte de su familia que se encontraba en el complejo atacado el sábado en Teherán. Este lunes, medios iraníes han confirmado que entre los fallecidos también se encontraban su esposa y una de sus nietas, de solo 14 meses de edad.

La operación 'Furia Épica', según la ha denominado EEUU, pilló por sorpresa al régimen iraní, que en gran parte se encontraba en el complejo atacado que quedó completamente destruido después de que la CIA confirmara que este pasado sábado iba a producirse una reunión de altos funcionarios.

Allí, aunque en una habitación distinta, también se encontraba Ali Jamenei y varios miembros de su familia. En primera instancia, la Guardia Revolucionaria iraní informó que habían fallecido en el ataque una de las hijas, el yerno, una de las nueras y el nieto de Jamenei, pero posteriormente también se confirmó (tras ser desmentido en primera instancia) el fallecimiento del líder supremo.

Y, este lunes, el canal oficial iraní Press TV ha confirmado que Mansureh Joyasteh Bagerzadeh, la esposa del fallecido líder supremo iraní, y una de sus nietas, de 14 meses, también murieron en los ataques,

La televisión estatal también ha señalado que Irán entra en un periodo de 40 días de luto, medida que fue oficializada por el Gobierno este pasado domingo.

