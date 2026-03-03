Ahora

Escalada bélica

Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de EEUU e Israel

Los detalles La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos por los ataques de Israel y Estados Unidos, que empezaron el pasado sábado. Sus equipos siguen trabajando en operaciones de búsqueda y rescate y los bombardeos continúan por lo que la cifra de muertos continuará aumentando irremediablemente.

Irán prepara tumbas para sus muertos en los ataques de EEUU e IsraelIrán prepara tumbas para sus muertos en los ataques de EEUU e IsraelAgencia AP
El balance de muertos a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán ha ascendido a cerca de 800, según ha denunciado este martes la Media Luna Roja iraní, que ha afirmado que más de 150 ciudades han sido alcanzadas por esta campaña de bombardeos a gran escala.

"El número de mártires de los ataques sionista-estadounidenses ha aumentado a 787 personas", ha dicho en un mensaje en redes sociales, antes de resaltar que "153 ciudades se han visto afectadas hasta ahora, con un total de 504 lugares afectados". "El número de ataques registrados hasta el momento es de 1.039", ha agregado.

Asimismo, ha resaltado que sus equipos siguen trabajando en operaciones de búsqueda y rescate, retirada de escombros, evacuación de heridos y entrega de servicios médicos, unas labores en las que están implicados más d 3.650 de sus trabajadores y cerca de 900 vehículos.

"Las operaciones de socorro, apoyadas en la misión humanitaria e imparcial de la Media Luna Roja, continúan de forma ininterrumpida en las zonas afectadas, mientras que la amplia capacidad de socorro en el país permanece en plena alerta", ha subrayado la organización.

