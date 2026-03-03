Fesser, tras los ataques de EEUU e Israel a Irán: "¿Veremos generaciones de terroristas suicidas sin nada que perder?"

Guillermo Fesser analiza los ataques de EEUU e Israel a Irán. Un conflicto que "durará hasta que uno de los dos bandos se quede sin armamento" y que, entre sus posibles consecuencias, puede estar "el resurgimiento del terrorismo".

El Gran Wyoming y Sandra Sabatés conectan desde el plató de El Intermedio con Guillermo Fesser, que desde Nueva York analiza las repercusiones de los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán. "Nadie va a negar que el régimen de los ayatolás es repugnante", asegura el periodista, que, sin embargo, señala que las cosas "no se hacen así". De hecho, explica que, según una encuesta de Reuters, el 27% de los estadounidenses están en contra de este ataque.

Pero no solo los estadounidenses están sorprendidos, la clase política norteamericana también ya que según explica Fesser "nadie les ha consultado". Por otro lado, Fesser destaca que el movimiento MAGA lo está aún más porque "esto no es lo que había prometido Donald Trump en su campaña electoral".

También hay sorpresa en las Naciones Unidas, porque según Fesser "se supone que estaban negociando un tratado de no proliferación nuclear", al igual que en los economistas porque "dicen que podemos volver al 5% de inflación" ante el cierre del estrecho de Ormuz y la subida del precio de los combustibles cuando "las calefacciones de Estados Unidos con la ola de frío están a tope".

Por otro lado, Guillermo Fesser afirma que más que una amenaza de ataque inminente de Irán, "esto parece una puñalada trapera". Y es que el corresponsal explica que las negociaciones habrían creado una falsa sensación de seguridad en el ayatolá Jameini que le hizo vulnerable al ataque que acabó con su vida. Una situación de la que, según Fesser, se habría aprovechado Israel, arrastrando a un Donald Trump que "se mueve por impulsos".

"Trump ha decidido unilateralmente poner en peligro las vidas, no solo de los estadounidenses soldados, sino las vidas de civiles inocentes que no tiene nada que ver en esto", lamenta el corresponsal de guerra, que explica que, a juzgar por lo que dice Israel, "durará hasta que uno de los dos bandos se quede sin armamento".

Además, entre las posibles consecuencias del grave conflicto, Fesser señala "el resurgimiento del terrorismo" y se pregunta: "¿La gente de Gaza, la gente de Irán, van a aceptar que les tiren bombas y que ya se ha terminado a callarse? ¿O vamos a ver generaciones de terroristas suicidas que no tienen nada que perder, que van a poner en peligro la vida de muchos inocentes?".

En este momento. Fesser explica que está congelado el presupuesto de Seguridad Nacional y señala que en Texas tenía lugar un tiroteo con dos muertos que parece estar relacionado con el ataque a Irán Y es que el corresponsal recuerda que la comunidad iraní en Estados Unidos "es enorme" y explica que dicha comunidad ha recibido el bombardeo de forma dispar ya que mientras unos lo han recibido con euforia porque piensan que "es una liberación", la mayoría está cada vez más preocupada, "porque nada bueno puede salir de esto".

"Temen que ocurra como en Egipto. Un enorme sacrificio para hacer un cambio mínimo que no se va a notar", destaca Fesser, que explica que ante esta situación se barajan dos salidas: la de la guerra civil o poner al hijo del sha, según Fesser "un tipo nada brillante de 65 años, pero bastante más moderado que lo que hay ahora mismo en el gobierno de Irán y que ha sido siempre apoyado por el gobierno de Israel".

