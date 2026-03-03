'Bárbara Rey' sorprende a 'Juan Carlos I' en su hotel de Abu Dabi en pleno conflicto en Oriente Medio

Cristina Gallego se convierte en Bárbara Rey para rescatar al rey Juan Carlos, encarnado por El Gran Wyoming, de Abu Dabi, que está siendo bombardeada por Irán... Pero el 'emérito' se niega a volver a España: "Allí empieza la campaña de la Renta".

2 de marzo. Abu Dabi. Hotel desconocido, pero de cinco o más estrellas. El espacio aéreo del país permanece cerrado para todo el mundo, menos para una persona que ha conseguido saltarse todas las restricciones para sacar a don Juan Carlos de ese infierno.

Una cartela nos pone en sobreaviso de lo que vamos a presenciar en los próximos minutos en El Intermedio. El Gran Wyoming y Cristina Gallego se ponen en la piel del rey Juan Carlos y Bárbara Rey, respectivamente, para ofrecernos este cuento real que hubiéramos deseado que ocurriera de verdad.

El 'emérito' observa desde la ventana los bombardeos. "No veía tanto fuego artificial desde que le dije a Letizia que me iba de palacio", comenta con inocencia. En ese momento, su examante 'Bárbara Rey' irrumpe en escena. "Me han enviado para rescatarte", asegura. "Esto va en serio. No están de paseo como los del 12 de octubre", le advierte.

Ella ha llegado en el último avión privado que ha podido aterrizar en la zona. "Conexión directa a Puerto Banús con la azotea de tu hotel", le explica. "No hay tiempo para hablar de tonterías. Coge dos o tres mudas que nos volvemos a Españ. Desde que se desclasificaron los papeles del 23F todo el mundo está esperando tu regreso", le apremia. Bueno, su hijo, no tanto, reconoce la vedette.

Sin embargo, 'Juan Carlos I' no quiere marcharse. En España "empieza la campaña de la Renta" y eso le trae "malos recuerdos". Menos mal que 'Bárbara', después de usar a toda la familia y espentarlo todavía más, consigue convencerle prometiéndole una "escala en Sanxenxo" para que se vaya "a jugar a los barquitos" con sus amigos.

