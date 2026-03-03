Wyoming sugiere a Zapatero participar en los próximos Juegos Olímpicos: "De momento no hay mascota"

La comparecencia de Zapatero en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo y coincide con las elecciones de Castilla y León, algo que Sandra Sabatés no pasa por alto. "Ya estamos con el tonito", le acusa Wyoming.

El plató de El Intermedio aborda la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo y a Sandra Sabatés ya se le ha puesto "el tonito", acusa Wyoming. Y es que el contexto político añade tensión: la citación se tramita de forma urgente y coincide con las elecciones en Castilla y León, un detalle que Sandra no deja pasar.

Con su habitual ironía, el presentador señala a su compañera por sugerir que más que rescatar a la aerolínea, el interés podría estar en "ir al rescate de Mañueco". "Que yo sepa, Mañueco no hay que rescatarle de ningún plus, solo de los ultras", remata con un juego de palabras.

Zapatero lo niega "todo", como Sabina: "Yo no he tenido nunca relación con Plus Ultra de ningún tipo ni nadie me ha pedido nada jamás. No hice absolutamente nada, ni me interesé por el rescate de Plus Ultra. Jamás me reuní con el señor Ábalos para hablar de Plus Ultra. No hablé con ninguna autoridad pública, con ningún empleado público del Rescate Plus Ultra".

El expresidente denuncia una campaña de "bulos y falsedades" en su contra y defiende con vehemencia su inocencia, calificando estas informaciones como "falsas" y "perversas", cuyo objetivo, asegura es dañar su "imagen pública" y su "dignidad y honor".

Más allá de las negativas, el programa destaca lo que sí reconoce Zapatero: trabajos de consultoría para la empresa Análisis relevantes, vinculada a Julio Martínez Martínez. El expresidente lo detalla ante la comisión: "70.000 euros brutos al año es lo que percibía por mi trabajo. [...] Como socio mayoritario de esa compañía, me propuso ser consultor y yo le propuse que estuvieran también mis hijas. Era el acuerdo al que llegamos".

Pero uno de los momentos más comentados llega con la explicación de la famosa fotografía utilizada para insinuar un aviso previo a la detención del empresario. Zapatero responde con precisión deportiva.... y curiosa:

"Corrimos ese día como todos los días. Tengo aquí el registro, si se quiere, de mi carrera de 9 a 10, ocho kilómetros exactos a un ritmo de cinco 59 y puedo acreditarlo. Iba con unas zapatillas runner marca Oca". "Sabíamos que Zapatero era el padre del talante. Lo que no sabíamos es que era el hijo del viento. Los leggings son su segunda piel. ¿Debería presentarse a las próximas olimpiadas? De momento, que yo sepa, no hay mascota.", dice con sarcasmo el presentador.

