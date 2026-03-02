Los bulos de la guerra en Irán: de la falsa imagen del cadáver de Jamenei a los que niegan el bombardeo sobre una escuela

¿Por qué es importante? Cuando se cumple el tercer día consecutivo de la ofensiva contra Irán, ya circulan cientos de noticias falsas y cada una con un interés distinto.

La escalada bélica en Oriente Próximo entre Israel, Estados Unidos e Irán ha generado una oleada de desinformación, especialmente en redes sociales, con numerosos bulos circulando. En laSexta, comprometidos con combatir la desinformación, hemos desmentido varios de estos. Uno de los más destacados es el supuesto bombardeo a una escuela en Irán, cuyas imágenes en realidad pertenecen a un ataque en Kabul de 2021. Además, se ha desmentido un vídeo presentado como un ataque actual sobre Irán, que realmente es de un bombardeo de Irán sobre Israel en 2024. También se han desmentido imágenes falsas del cadáver de Jamenei y rumores sobre Netanyahu y soldados italianos. Es crucial verificar la información en estos tiempos de conflicto.

Tras los bombardeos cruzados con Irán, Israel y Estados Unidos como protagonistas, la preocupación por esta escalada bélica en Oriente Próximo es mundial y esto lo aprovechan los de siempre: los creadores de bulos, de la desinformación y del ruido, sobre todo, en redes sociales. Cuando se cumple el tercer día consecutivo de la ofensiva contra Irán, ya circulan cientos de noticias falsas y, cada una, con un interés distinto.

En laSexta, en nuestro compromiso contra la desinformación, desmentimos algunos de esos bulos.

El primer caso a analizar y sobre el que advertir: las imágenes que han difundido las principales agencias internacionales del bombardeo en una escuela en Irán. Y es que, al poco de conocerse este terrible ataque, afloraron los bulos. El más importante, el que aseguraba que este bombardeo contra niños no ha existido.

Los expertos de la desinformación mantienen que las imágenes que hemos visto pertenecen a otro momento, a una ofensiva del año 2021 y en Kabul. Sin embargo, si verificamos la información acudiendo a la hemeroteca, fácilmente descubrimos que el ataque de entonces en Kabul nada tiene que ver. Se puede ver que aparece un coche bomba y que el edificio es completamente diferente.

Es un bulo, pero si le preguntas sobre estas imágenes a la inteligencia artificial de la red social X, esta tecnología apuesta por dar la razón a los conspiranoicos. La IA afirma que las imágenes del vídeo son de Afganistán. Es verdad que, posteriormente, ha rectificado, pero ya era tarde. El bulo y la mentira ya se han difundido.

Otro caso de bulo: Un vídeo que se ha vendido en redes sociales como el ataque actual sobre Irán. En realidad, las imágenes se corresponden a un bombardeo de Irán sobre Israel y en el año 2024. Así lo ha verificado Newtral.

La falsa imagen del cadáver de Jamenei

Y seguimos desmintiendo bulos. Las escenas de este fin de semana, tras los bombardeos del 28 de febrero, con israelíes festejando en la calle la guerra no son ciertas. Son imágenes antiguas. Según ha informado Newtral, esta celebración se corresponde con una fiesta judía, con el Purim de marzo de 2025.

También hay que destacar una fotografía que muestra a un supuesto Jamenei muerto y bajo los escombros tras los bombardeos. Sin duda, de ser cierta, una imagen durísima pero histórica. Decimos si fuera cierta, porque es claramente una fotografía falsa. Igual que la que muestra al hasta ahora líder supremo iraní vivo y caminando por el Sahara. Al régimen de Irán le gustaría, pero es otro fake.

Tampoco es cierto que Netanyahu estuviera dando vueltas durante los bombardeos para estar protegido, como le afean sus críticos, y luego se fuera a Berlín. O que haya 20 soldados italianos muertos en las ofensivas, tal y como han llegado a defender algunos medios. El fallecimiento de una veintena de soldados ha sido desmentido por el propio Gobierno italiano.

Con todos estos ejemplos, lo que está claro es que en los próximos días debemos tener cuidado con las informaciones y vídeos que circulan por las redes sociales. Porque, cuanto más insólita se vuelve la realidad, más difícil es distinguir el bulo.