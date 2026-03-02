Guillermo Fesser afirma que "no hay plan" de Trump para Irán: "Da la sensación de que está improvisando sobre la marcha"

Guillermo Fesser analiza desde Estados Unidos la última hora del conflicto con Irán y asegura que Donald Trump "tiene una mentalidad de cinco años": "No piensa en las repercusiones que van a durar generaciones".

El Intermedio analiza con Guillermo Fesser la última hora desde Estados Unidos tras los bombardeos a Irán. El corresponsal afirma que en la Administración de Trump "no hay plan" ni "día después" detrás del ataque y recuerda que, al menos, George Bush "tenía un plan de reconstrucción" cuando invadió Irak.

"Estados Unidos todavía no se ha enterado, como nos enteramos los españoles en 1812 cuando nos invadió Napoleón, que aunque los extranjeros vengan con muy buenas ideas, son invasores, son extranjeros y que tú no los quieres en el gobierno", afirma Fesser, para el que "estas reflexiones a Trump le vienen grande".

El corresponsal considera que el presidente de Estados Unidos "tiene una mentalidad de cinco años": "Él tira la bomba, que le den el Nobel, que le den un porcentaje del petróleo y a otra cosa mariposa", afirma en el vídeo sobre estas líneas, donde añade que "no piensa en repercusiones que van a durar generaciones".

Fesser apunta que Trump "ha dejado esto en manos de de Netanyahu", que "quiere tirarse a la yugular de Irán" y tiene "cero interés en negociaciones". De este modo, apunta que "da la sensación de que Trump está improvisando sobre la marcha", defendiendo la operación como "la mejor en toda la historia de las guerras mundiales" y animando a los iraníes a tomar el poder, mientras "no se ve que el régimen esté flaqueando en ningún momento".

En su opinión, "no se va a controlar Irán si no pone tropas en tierra", por lo que defiende que "no se puede decir a la gente que salga si luego no les protege".

Trump continúa hablando del programa nuclear iraní, pero Fesser recuerda que "nos han metido en una guerra para volver a un programa que tenía ya firmado Obama, y que él tiró a la basura nada más llegar al Gobierno".

Mientras tanto, indica el corresponsal, el conflicto supone "un día más sin hablar de los papeles de Epstein y de la perversa atracción del señor Donald J. Trump, parafraseando sus propias declaraciones, hacia 'mujeres jovencitas'".

