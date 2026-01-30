Wyoming, sobre la misa por los fallecidos de Adamuz en Madrid: "Ayuso opina que lo que valía una misa es que le hagan caso"

"Ayuso opina que lo que de verdad valía una misa es que le hagan caso", lamenta el presentador de El Intermedio, que critica duramente que la presidenta madrileña contraprogramara el funeral de Madrid con el de Huelva.

Isabel Díaz Ayuso ha sido recibida con gritos de "asesina" a la entrada del 'contrafuneral' organizado este jueves por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en la Catedral de la Almudena. Y es que algunas familias de los fallecidos en las residencias durante la pandemia por coronavirus esperaban a la líder popular a la entrada de la catedral para mostrarle su malestar un día después de que Ayuso les llamase "plataforma de frustrados".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha contraprogramado el acto y lo ha celebrado tan solo una hora más tarde que el funeral del Obispado de Huelva, al que han acudido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y varios miembros del Gobierno de España como la vicepresidenta primera María Jesús Montero y los ministros Luis Planas y Ángel Víctor Torres.

En el funeral de Madrid, en el que también ha estado el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, y el delegado del gobierno, Francisco Martín, apenas ha habido presencia de víctimas. Concretamente, ha acudido una, el alcalde de Carabaña, en Madrid, Mario Terrón, que perdió a su hermano en el accidente ferroviario. Junto a él, ha estado también su familia.

"Ha sido un acto muy emotivo en el que las víctimas han sido las únicas protagonistas y eso a pesar de que Isabel Díaz Ayuso estaba dispuesta a competir por los focos", critica El Gran Wyoming, que critica que Ayuso contraprogramara otro funeral a la vez que el de Huelva. "Ayuso opina que lo que de verdad valía una misa es que le hagan caso", lamenta el presentador de El Intermedio, que recuerda en el vídeo cómo la presidenta madrileña hace unos días criticaba que se hicieran varios funerales.

"Con tal de hacer una misa en Madrid le ha dado igual desautorizar a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, donde ha sucedido el accidente, y al presidente de su propio partido, Alberto Núñez Feijóo", afirma El Gran Wyoming, que destaca: "Ahora que lo pienso, esto último no es noticia, es más bien una rutina".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.