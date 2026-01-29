Wyoming, a Ayuso tras su desprecio a las víctimas de las residencias: "Por mucho que las insulte, no podrá quitarse la responsabilidad"

"Es increíble que un cargo público intente desviar la atención atacando así a los familiares de las víctimas de sus protocolos", afirma Wyoming, tras ver cómo Ayuso llama "plataforma de frustrados" a los familiares de los muertos en las residencias.

Hoy se han conocido correos internos de Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en la época de la pandemia, que demuestran que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sabía desde el principio que las residencias de ancianos no se iban a poder medicalizar.

Mur avisaba que el protocolo para que las personas mayores recibieran asistencia sanitaria en sus centros no estaba funcionando e incluso llegaba a decir que "no deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables".

Mur envió ese correo solo dos días después de que se pusieran en marcha los protocolos de la vergüenza y en él urgía trasladar al mayor número posible de residentes a hospitales para tratar de salvarles o, al menos, ayudarles a morir dignamente. Precisamente, ese fin de semana se registró el menor número de derivaciones durante la pandemia.

Ante estas nuevas revelaciones, la Comunidad de Madrid echaba balones fuera, mientras que Ayuso iba un paso más y volvía a despreciar a la plataforma de familiares de las víctimas, a la que llamaba "plataforma de frustrados de la izquierda madrileña".

Wyoming responde a la presidenta madrileña en el vídeo sobre estas líneas, donde le recuerda que "la gestión de las residencias no era competencia del Gobierno" y afirma que "es increíble que un cargo público intente desviar la atención atacando así a los familiares de las víctimas de sus protocolos".

Algo que, señala, "ya lo hemos visto antes" y que en su opinión "es indignante". También "inútil", ya que "por mucho que insulte a las víctimas no podrá quitarse de encima la responsabilidad moral de lo que ocurrió". "Eso que llama mierda no la puede externalizar como si fuera un negociete para Quirón", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.