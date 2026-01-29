Nerea Pérez de las Heras advierte sobre el proyecto Praxis: "Vamos a acabar en el feudalismo"

La periodista describe este proyecto, creado para magnates tecnológicos, con el que se pretende crear ciudades sin impuestos en las que los ricos "puedan hacer lo que les da la gana".

Nerea Pérez de las Heras visita El Intermedio para hablar sobre fronteras internacionales. Como expone la periodista, "el centro del debate estos días está siendo quién puede estar dentro de las fronteras, cómodo, con tranquilidad, y quién no".

"Hay quien quiere hacer más fronteras todavía", añade. El Gran Wyoming señala que una de estas personas es Trump, que, por un lado, está expulsando gente y, por otro, invadiendo territorio. "Trump tiene fijación con Groenlandia", indica Nerea, pero, como apunta, hay que reconocerle al mandatario estadounidense que ha conseguido que a los groenlandeses les empiecen a caer bien los daneses, "por comparación".

"Muchos no acabamos de entender de dónde sale esa obsesión de Donald Trump por Groenlandia", indica Sandra Sabatés. "En principio, la excusa era la seguridad", responde la periodista, una explicación "de marca blanca" en opinión de Nerea. "La realidad es que busca recursos naturales, rutas marítimas y, agarraros aquí, lo que también esconde ese empeño es la posible fundación de la primera nación digital del mundo", añade.

El proyecto se llama Praxis y, como cuenta, "un grupo de cibermagnates lleva años buscando territorios para fundar ciudades libres, es decir, sin impuestos, en las que los ricos puedan hacer lo que les dé la gana".

De las Heras indica que a estos magnates de la tecnología "les molesta muchísimo compartir planeta". Esto se debe a que el derecho a la intimidad les pone límites a la hora de mercadear con nuestros datos. Además, también necesitan agua para enfriar sus servidores y, por último, tampoco les apetece pagar impuestos.

"Creo que hemos sido tan rápido con la tecnología y con la modernidad que nos la hemos pegado y con el retroceso vamos a acabar en el feudalismo", reflexiona la periodista. Nerea indica que en su web defienden, con una retórica épica, que son "la primera nación digital del mundo, un hogar para los valientes que luchan por la virtud y la sabiduría". Señalan que su propósito es "restaurar la civilización occidental y perseguir el destino último: la vida entre las estrellas".

De las Heras afirma que "estamos metidos en un carajal geopolítico por culpa de estos pringados multimillonarios egomaníacos, que hacen cosplay del Cid Campeador". Nerea indica que les molesta cualquier persona que no sea un trabajador o un consumidor, cualquier regulación que les impida invadir territorio o acumular riqueza infinita. "Ya estamos avisadas, creo yo", concluye, "igual con los pantalones de cintura baja nos la pueden volver a colar, pero yo creo que, con feudalismo, no".

