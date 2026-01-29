Alberto Garzón se sincera con Isma Juárez: "La política interna es lo que más me agotó en términos humanos"

Isma Juárez ha tenido la oportunidad de hablar con Alberto Garzón sobre la energía, el tema sobre el que trata su libro, así como de su pasado en la política y Pedro Sánchez que, según el exministro, "lo está haciendo muy bien".

Isma Juárez ha estado en la presentación del libro de Alberto Garzón, 'La guerra por la energía'. Allí tenía la oportunidad de hablar con el exministro de Consumo, que le explica que su libro, más que explicarle si debe cambiar cuatro halógenos por dos leds, "es una caja de herramientas para el análisis un poquito más macro".

Garzón le comenta que en su casa "tenemos todo luces tenues" y, además, "una lamparita para leer" con el tipo de bombilla "que más ahorre".

Isma le pregunta si por la noche apaga las regletas o se las deja encendidas, ante lo que Garzón reconoce que se las deja encendidas "porque no me da la vida": "Tengo tres hijos, una vida muy intensa y como me ponga más obligaciones lo tengo complicado", afirma.

El reportero de El Intermedio también le plantea la polémica cuestión de si hay que empezar a olvidarse de una ducha diaria para ahorrar. "La cuestión es que si esa ducha dura media hora, pues no lo estás haciendo bien", le responde el exministro, que defiende la ducha diaria porque "la higiene es importantísima".

Isma va más allá y le plantea la posibilidad de la ducha compartida, a lo que Garzón no le pone pegas: "Si hay intimidad y os apetece a los dos o tres o cuatro, pues adelante".

El exministro también reconoce que en su época en Izquierda Unida "la política interna es lo que más me agotó en términos humanos" y desvela que uno de sus últimos whatsapps a Pedro Sánchez fue para felicitarle la Navidad o el Año Nuevo. De hecho, afirma que el presidente "lo está haciendo muy bien".

Isma consigue que Garzón le firme el libro y le plantea si cree que podría venderlo en Wallapop. "La segunda mano siempre funciona muy bien", le contesta el exministro.

