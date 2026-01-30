'Aznarito y Felipón' llaman "flojo" a Pedro Sánchez por cómo afronta los escándalos: "Nosotros aguantábamos carros y carretas"

'Aznarito y Felipón' se van al gimnasio para ponerse en forma en "el mejor momento para los líderes de derechas": "Tras caer Maduro, lo mismo el siguiente es Sánchez", comentan en este vídeo.

Con el nuevo año, 'Aznarito y Felipón' han decidido ir al gimnasio. Sin embargo, mientras 'Aznarito' se encuentra en su salsa, 'Felipón' no está del todo convencido: "Todos los años igual. Te apuntas al gimnasio en enero y luego nada", le comenta el 'expresidente del PP'.

'Aznarito' le anima a "ponerse cachas" porque "es el mejor momento para los líderes de derechas", ya que tras la "caída" de Maduro, "el siguiente lo mismo es Sánchez".

Para coger ritmo, 'Aznarito' le propone a 'Felipón' una tabla de ejercicios sencillita, aunque el 'exlíder socialista' cree que "con tanto me voy a quedar chupado, como el Sánchez, que está tan esmirriado que no me aguanta a mí ni media moción de censura".

'Aznarito y Felipón' defienden que el presidente del Gobierno es "un flojo" y está "todo el día lloriqueando" por los casos de Ábalos y Koldo y el de Begoña Gómez.

"Tú y yo sí que aguantábamos carros y carretas", afirma 'Aznarito', que recuerda las crisis del Prestige, el Yak 42 o Gescartera y "lloraba, pero de risa". En el caso de 'Felipón', fue Filesa, los Gal o Roldán, ante lo que 'Aznarito' le recuerda cuando le decía que se fuera, "pero nada, macho, aguantaste como un campeón".

Los dos continúan con sus ejercicios, hasta que 'Felipón' no puedes más: "Me está pasando lo que a España, que me rompo".

