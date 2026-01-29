Ni Sánchez ni consenso: Feijóo critica que el presidente no vaya al funeral de Adamuz mientras Bravo decía que asistir habría sido un "insulto"

Los detalles Hace solo tres días, Juan Bravo defendía que la presencia de Sánchez en el funeral habría sido un insulto y una provocación para las víctimas, pero ahora Feijóo critica que no haya ido, asegurando que su ausencia demuestra que el presidente no quiere acompañarlas.

Entre los políticos que asistieron al funeral por las 45 víctimas de Adamuz, Pedro Sánchez no estaba. El presidente del Gobierno, que no suele acudir a misas con presencia de la Iglesia, permaneció todo el día sin agenda pública.

Su ausencia no ha pasado desapercibida dentro del Partido Popular. Para Alberto Núñez Feijóo, la decisión es evidente: "No quiere acompañar a las víctimas. No hay otra", aseguró en Antena 3. Feijóo cuestionó directamente la actitud del presidente: "¿Quién es el presidente para decidir: si es un funeral laico, voy, y si es un acto en un pabellón, pero con un obispo, no voy? No quiere acompañar a las víctimas. Y ¿por qué? Porque conocemos, supongo, el problema de conciencia que tiene el señor Sánchez con las víctimas del AVE".

Sin embargo, hace apenas tres días, otro dirigente del PP, Juan Bravo, decía lo contrario: que la presencia de Sánchez habría sido una provocación para las víctimas. "Un Gobierno que ha suspendido el acto de Estado que estaba programado para este sábado por miedo a enfrentarse a las víctimas tampoco puede estar presente en la misa funeral. Sería cruel. Su permanencia es un insulto a las víctimas. Pero verle en Huelva sería una provocación", afirmaba.

Es decir, mientras Bravo defendía que ir al funeral habría sido un error, Feijóo ahora critica que no ir es un desprecio. Dos posiciones opuestas dentro del mismo partido sobre la misma decisión.

Mientras tanto, en Huelva, las familias rindieron homenaje a sus seres queridos en un acto marcado por la emoción y la solemnidad. Y la noticia más comentada del día fue lo que no estaba: la ausencia del presidente del Gobierno.

