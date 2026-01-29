Mariano Ordaz se enfrenta a una orden de desahucio de la Iglesia tras 67 años en su casa: "Afronto este día como una desgracia"

La casa en la que lleva viviendo toda su vida es propiedad de la Tercera Orden, una orden franciscana que, como expone Mariano, tiene 500 pisos.

Mariano Ordaz es un vecino de Madrid de 67 años que tenía una orden de desahucio para dejar su vivienda de toda la vida. Los propietarios de esta son una institución de carácter religioso, la Tercera Orden, una orden franciscana, y llevan más de cuatro años intentando que abandone el domicilio. Andrea Ropero ha estado con Ordaz horas antes de la llegada de la comitiva judicial.

"Estoy nervioso", le dice Mariano a la reportera al recibirla en su casa. Este le cuenta que lleva toda su vida en esa casa ya que en ella vivió con sus padres y su abuela y, después, con su mujer y su hija. "Afronto este día como una desgracia, totalmente", expone, "estoy tratando con la iglesia, no es un dueño de una vivienda, tienen 500".

Ordaz explica que desde esta orden religiosa le dijeron que tenía una deuda de 15.000 euros. "Tenía que pagar 7.500 y un alquiler de 700", indica. Mariano señala que él no puede hacer frente a ese pago debido a que gana tan solo 480 euros.

"Les he pedido que tuvieran la deferencia de aguantar hasta que pudiera cobrar la jubilación, que yo ya con 1030 tenía posibilidad de pagar 500 o 550", añade. Desde la Orden Tercera no quieren negociar con él. "He ido a sus oficinas, no quieren recibirme, les he hecho escritos, no los han cogido", expone.

Su intención es poder negociar con ellos, pero no está dispuesto a pagar 800 euros ganando 1.000. "Tengo que comer y tengo que vivir", indica. Ordaz cree que no quieren negociar con él porque quieren que abandone el domicilio, arreglarlo y poder poner un alquiler más elevado.

Como puede constatar Andrea, el techo de la vivienda está en mal estado. Además, el baño y parte de la cocina están apuntalados debido a que, a causa de una fuga de agua de la vecina del piso superior, este comenzó a caer.

