Ayuso tilda de "plataforma de frustrados" a los familiares de los muertos en las residencias por los protocolos de la vergüenza

Mientras tanto... Más Madrid y el PSOE-M cargan contra la presidenta destacando que cada vez que tiene un frente judicial abierto ella prefiere insultar a las víctimas para desviar el foco.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha generado polémica al insultar a los familiares de fallecidos en residencias durante la pandemia, calificando a la izquierda y a los medios que investigan el caso como una "plataforma de frustrados". Ayuso criticó que se cuestione la gestión de su gobierno mientras el central "nunca dio explicaciones". Esto ocurre tras la declaración del exdirector Carlos Mur, quien negó ser responsable de los "protocolos de la vergüenza". Manuela Bergerot, de Más Madrid, afirma que Ayuso está "acorralada" y usa insultos para desviar la atención de su responsabilidad. Óscar López, del PSOE-M, considera vergonzosa la actitud de Ayuso hacia las víctimas y los medios.

No es la primera vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insulta a los familiares de los fallecidos en las residencias durante la pandemia. Pero, en esta ocasión, quizás ha traspasado un línea más. La 'popular' ha cargado contra la "plataforma de frustrados" de la izquierda madrileña y los "activistas mediáticos" que siguen impulsando la investigación sobre la actuación en residencias durante la pandemia pese a llevar "143 procesos judiciales perdidos".

Ayuso ha criticado que se siga cuestionando la labor de la Comunidad de Madrid mientras el Gobierno "nunca dio explicaciones ni nunca trabajó realmente". "Hasta que llegó el sanchismo las sociedades científicas, las sociedades médicas y los jueces contaban en nuestro país. Hasta que llegó este señor el rigor jurídico y el rigor científico era el que imperaba", ha subrayado cargando contra el Gobierno central.

Así, lo ha afirmado después de que el exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur negara durante su declaración como investigado ser el autor de los conocidos como protocolos de la vergüenza en las residencias durante la primera ola de la pandemia de Covid-19 y apuntase a otros cargos.

La comparecencia se encuadra en una de las causas en las que se indaga la presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a mayores en residencias en aquella época.

Más Madrid señala que "se está acabando la impunidad"

Al respecto, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha subrayado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recurre al "insulto" para hablar de los afectados por las muertes en residencias de mayores de la región durante la primera ola de la pandemia de Covid porque está "acorralada" por la investigación.

"Responde con insultos porque está acorralada y prefiere que se hable de sus insultos que de su responsabilidad política por los protocolos de la vergüenza", ha subrayado Bergerot.

En opinión de la portavoz de Más Madrid, referirse en estos términos a los familiares de las 7.291 personas mayores fallecidas "es la demostración de que se les está acabando la impunidad". "No son una respuesta a las víctimas, sino una respuesta a la declaración judicial de Carlos Mur", ha apostillado.

López lo ve "una vergüenza"

De su lado, el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha censurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se dedique a "perseguir e insultar" a los afectados por las muertes en residencias de mayores de la región durante la primera ola de la pandemia de Covid, algo que considera una "vergüenza".

"Es una vergüenza que la autora de los protocolos de la vergüenza que causaron 7.291 fallecimientos en las residencias de Madrid se permita ahora perseguir a las víctimas, insultar a las víctimas e insultar también a los medios de comunicación que tienen el valor de denunciar lo que pasó en Madrid, que es infame", ha remarcado en declaraciones remitidas a los medios.

