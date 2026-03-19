Wyoming, sobre el lío judicial del expresidente de BBVA: "Se gastó 10 millones en la empresa de un policía corrupto y a ti te cobran comisiones"

Wyoming analiza en este vídeo la petición de la Fiscalía Anticorrupción de 173 años de cárcel para Francisco González, expresidente de BBVA, por presunto cohecho y 48 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Wyoming arranca 'El Intermedio' hablándonos del "banquero respetable", ese alto ejecutivo de "traje impecable, sonrisa reluciente y puro en el bolsillo" que dice cosas como "estabilidad financiera, solidez, confianza o salario mínimo excesivo" hasta que descubres que "la estabilidad financiera es la de su cuenta, la solidez la de su jeta, la confianza que tiene porque nadie se atreve a toserle y el salario mínimo, que no sabe lo que es".

Un ejemplo de este tipo de banquero, señala el presentador, sería Francisco González, expresidente de BBVA, al que la Fiscalía Anticorrupción acusa de un delito de cohecho y de 48 delitos de descubrimiento y revelación de secretos. "Fue metiendo delitos mes a mes y se hizo un colchoncito", ironiza.

Para evitar que le arrebatasen el control, González habría pagado a una empresa vinculada al excomisario Villarejo para que espiase a miembros de la clase política, empresarios y periodistas. "La segunda entidad bancaria del país se gastó más de 10 millones en la empresa de un policía corrupto y a ti te están cobrando comisiones por una cuenta que te hicieron tus padres en la comunión", ironiza Wyoming.

El presentador va más allá y se imagina cómo habría comunicado González a sus subordinados su plan de espionaje, convirtiéndolo en un nuevo producto financiero: la "cuenta-me los trapos sucios de media España a ver si así la puedo chantajear".

Por todo ello, la Fiscalía pide para el BBVA una multa de 180 millones de euros y 173 años de prisión para González. Una condena "sin precedentes" para Wyoming porque "tantos años solo le caen a alguien en un banco si pide una hipoteca".

Ante todo esto, Wyoming concluye que para ser un "banquero respetable" como el expresidente de BBVA lo importante es "llevar un traje impecable, porque el currículum da exactamente igual".

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