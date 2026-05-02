'Melania Trump' le quita El Intermedio a Wyoming: "Voy a hacer chistes de gente muy tonta que se ríe de mí y mi familia"

Cristina Gallego se convierte en la primera dama de Estados Unidos ya que, después de amenazar a Jimmy Kimmel, quiere arrebatarle el programa a Wyoming debido a los chistes que hace sobre Donald Trump y sobre ella.

El Intermedio cuenta con dos invitados de excepción: 'Donald Trump' y su esposa, 'Melania Trump'. La primera dama de Estados Unidos no duda en interrumpir la entrevista de su marido para hacer un anuncio: va a quitarle el programa al Gran Wyoming.

"Esto harta de los cómicos de la tele", le dice al presentador, "ni un chistecito más sobre mí o mi marido". 'Melania' hace extensible su amenaza hacia Sandra Sabatés, a la que califica de "mosquita muerta". "Esta es la que tiene la culpa", le dice Wyoming, "es la que se mete con su familia".

'Melania' le da una nota al presentador. En la misma se puede leer: "Wyoming, chistes ofensivos sobre la primera dama, después de Kimmel vas tú". La 'esposa de Trump' anuncia que ha ido a desahuciar el plató, a lo que Wyoming le pregunta que quién va a presentar el programa.

"Yo", anuncia ella, y lo echa del plató. La 'primera dama' anuncia que su programa se llama: 'El show de Melania Risitas, primera dama y comediante'. "Hoy voy a hacer chistes de gente muy tonta que se ríe de mí y mi familia", explica a los espectadores, "¿Os da pena? A mí también, pena de muerte para todos".

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