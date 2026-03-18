La Fiscalía pide 173 años de cárcel para el expresidente del BBVA Francisco González por contratar a Villarejo

Sí, pero... Esta pena tan alta corresponde a que el delito de revelación de secretos no admite la continuidad delictiva. En todo caso, el límite de cumplimiento de la penas de prisión sería el triple de la pena más grave, es decir, serían 15 años de cárcel de cumplimiento máximo.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 173 años de cárcel para el expresidente de BBVA Francisco González, según ha podido saber laSexta. Sería por su presunta implicación en la contratación del excomisario José Manuel Villarejo para espiar a empresario, políticos y periodistas durante 12 años.

En su escrito de acusación, el ministerio público solicita cinco años de prisión por un delito continuado de cohecho y cuatro años por cada uno de los 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, lo que eleva la suma total hasta los 173 años de prisión.

La Fiscalía considera que estos delitos deben computarse de forma individual, ya que no admiten la figura de delito continuado. En todo caso, el límite de cumplimiento de la penas de prisión sería el triple de la pena más grave. Es decir, serían 15 años de cárcel de cumplimiento máximo en el caso de González.

Así, el ministerio público da este paso en el marco de la pieza del caso Tándem después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avalase el pasado febrero sentar a González en el banquillo junto a la propia entidad financiera, para la que pide una multa de 181,1 millones de euros, y a otra decena de personas, entre ellos, ex altos cargos del banco y al antiguo alto mando de la Policía Nacional.

Para el propio Villarejo ha pedido también un total de 173 años. Por el delito continuado de cohecho pasivo propio la pena de prisión de cinco años, multa de 18 meses a razón de 100 euros al día e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante doce años. Así, por cada uno de los 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a tercero cometido por funcionario público la pena de prisión de cuatro años, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e inhabilitación absoluta durante nueve años.

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