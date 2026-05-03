Wyoming, sobre el viaje de Ayuso a México para un acto en homenaje a Hernán Cortés: "Solo piensa en llevar la contraria"

Mientras Albares estrecha lazos en México reconociendo los excesos de la conquista de América, Isabel Díaz Ayuso visitará el país para participar en un homenaje a Hernán Cortés. La reflexión de Wyoming, en este vídeo.

Estos días México se llena de políticos españoles. Por un lado, la gira del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que está visitando el país para reforzar la política de acercamiento tras años de desencuentros.

Del mismo modo que hizo el rey Felipe VI semanas atrás, Albares ha hecho un reconocimiento de los excesos de la conquista de América, un gesto que ha sido bien recibido por parte del Gobierno mexicano, que da por cerrada la crisis.

Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que también realizará una gira por México a partir del próximo domingo. Una visita que durará diez días y que incluirá una parada en la Riviera Maya y la asistencia a un acto en homenaje a Hernán Cortés.

Todo ello, después de que Ayuso haya acusado en varias ocasiones al país de ser un "narcoestado" y a su presidenta, Claudia Sheinbaum, de ser una dictadora de ultraizquierda.

"Solo piensa en llevar la contraria", afirma Wyoming, que está convencido de que "si el Gobierno organiza un homenaje a las víctimas del Titanic, ella le hace otro al iceberg".

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