"¿Encabezar una futura coalición de izquierdas o volar con Ryanair?": la disyuntiva que plantea Wyoming a Pablo Bustinduy

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, analizaba en El Intermedio la situación tras la caída del decreto sobre los alquileres. De paso, Wyoming le pregunta si se ve cómo líder de una coalición de izquierdas.

En su visita al plató de El Intermedio, Pablo Bustinduy valoró la caída del decreto para la prórroga de los contratos de alquiler tras el voto en contra de Junts, PP y Vox y la abstención del PNV.

Además de mostrarse convencido de que volverán a llevar el decreto al Congreso y que conseguirán que se apruebe, el ministro de Derechos Sociales y Consumo también dio una gran importancia a la presión social.

De este modo, Bustinduy apoyaba la llamada a la movilización de Yolanda Díaz y aseguraba que "todo lo que se ha conseguido, se ha conseguido porque la gente se ha movilizado". En este sentido, defendía que mientras la derecha "tiene detrás lobbys económicos y la gente que manda de verdad, pero que no se presenta a las elecciones", la izquierda "tiene a la gente que pone en común sus problemas y se organiza para pelear hasta conseguir derechos".

El ministro se desmarcaba una vez más como candidato a liderar las izquierdas a la izquierda del PSOE: "No creo que deba ser yo". Ante esto, Wyoming le planteaba una disyuntiva: "¿Encabezar una futura coalición de izquierdas o volar con Ryanair?". Bustinduy recordaba lo que le dijo a Andrea Ropero: "El día que ganemos en los tribunales la sentencia contra Ryanair y la maleta de cabina sea gratis, me saco un billete y viajo en Ryanair".

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