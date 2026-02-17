Wyoming ve el "lado bueno" de las críticas de Garamendi a Díaz: "Si está ocupado no atropella los derechos de los trabajadores"

Nuevo enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Antonio Garamendi por la subida del salario mínimo. La ministra reprocha al presidente de la CEOE su postura, mientras él acusa al Gobierno de "populismo".

Continúa el choque entre Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. El líder de la patronal critica la subida del salario mínimo interprofesional a 1.200 euros y no se presentó a la firma del acuerdo entre Díaz y los sindicatos.

Tras este plantón, la también vicepresidenta no dudó en dedicarle unas palabras durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "El señor Garamendi, presidente de la patronal, gana 23 veces el salario mínimo interprofesional", recordó Díaz, y añadió: "Le pido prudencia y responsabilidad. Hay más que margen para mejorar los salarios en nuestro país. Paguen más".

Unas declaraciones que fueron contestadas por Garamendi, quien no dudó en cargar contra la ministra de Trabajo: "El Gobierno tiene la capacidad de colocar el SMI, pero no pueden utilizarlo para darnos caña. Creo que ya aburre ese debate de la ministra que es puro populismo. Le pido responsabilidad y que deje el monólogo social como elemento político de su campaña electoral".

Tras conocer las palabras del presidente de la CEOE, El Gran Wyoming señala que hay que ver el "lado bueno" del "choque" entre él y Yolanda Díaz: "Mientras el presidente de la CEOE esté ocupado con la vicepresidenta, no estará atropellando los derechos de los trabajadores".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.