Edu Galán no ve a Yolanda Díaz liderando una coalición de izquierdas: "Es una candidata totalmente amortizada"

Esta semana de importantes movimientos arranca con Yolanda Díaz anunciando la subida del SMI junto a Sánchez y, quizá, postulándose como lideresa de una coalición de izquierdas. Sin embargo, Edu Galán la ve "amortizada" en ese rol.

Esta es una semana clave para los partidos a la izquierda del PSOE. Mientras el sábado los cuatro partidos que conforman Sumar tendrán su acto de relanzamiento, el miércoles Gabriel Rufián y Emilio Delgado iniciarán su proceso de escucha.

En este contexto, Yolanda Díaz presentaba la subida del Salario Mínimo Interprofesional en un acto donde contaba con la presencia de Pedro Sánchez. "Pedro prefiere a Yolanda, eso está claro", comenta María Claver.

Edu Galán, por su parte, celebra el "gran logro" de la subida del SMI, por lo que en su opinión "es lógico" que haya estado presente el presidente del Gobierno.

Sin embargo, en el caso de Yolanda Díaz y la posibilidad de que sea ella quien lidere una supuesta coalición de izquierdas lo tiene claro: "Es una candidata totalmente amortizada". No obstante, defiende que la ministra de Trabajo siga participando en el proyecto.

