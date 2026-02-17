Monrosi, tras las palabras de Garamendi al Gobierno: "Es una buena noticia que tengamos a una ministra de Trabajo que se posicione a favor de los trabajadores"

El periodista José Enrique Monrosi reflexiona sobre las palabras que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dirigido al Gobierno de Sánchez. En el vídeo, los detalles.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que "no da crédito" a las críticas lanzadas este lunes contra su organización empresarial por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "borrarse" de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI): "Yo creo que todo el mundo tiene muy claro qué está pasando. Es decir, parece que aquí hay que seguir buscando enemigos, pues para tapar, no sé, alguna miseria", ha subrayado Garamendi.

Tras ver esta y otras declaraciones del presidente de la CEOE, el periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, ha reflexionado que le hace mucha gracia cuando hay gente que hoy día defiende que la lucha de clases es una cosa del pasado", porque es precisamente, dice, lo que estamos viviendo: "Esto es lucha de clases: los trabajadores y los empresarios".

Y los empresarios defienden lo que han defendido toda la vida, enumera Monrosi: "Que es una ruina, que es imposible que trabajes menos, que es imposible darte dos días para que cuides a tu padre o a tu madre, que es imposible alargar tu permiso de paternidad o maternidad porque no les sale la cuenta...".

Y aquí estamos acostumbrados hasta ahora, subraya el periodista, "a que la política se hubiese puesto de parte claramente de la lucha de clases ganadora, la de los empresarios". Por eso, añade, "creo que es una buena noticia para este país que desde hace siete u ocho años haya una ministra de Trabajo que cuando tiene que posicionarse, lo hace siempre de manera inequívoca en favor de los trabajadores".

En el vídeo podemos ver al completo su intervención, donde analiza, adenmás, la última medida pactada con los sindicatos: la subida del SMI. "Por supuesto que se dan las condiciones para medidas de este tipo", afirma Monrosi.

