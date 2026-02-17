El mensaje de un joven al rey Felipe VI: "Si me lo pide, yo tengo hijos por usted y por España"

¿Funcionaría en España que el Gobierno pidiera a los jóvenes tener hijos como lo están haciendo en Francia? El Intermedio sale a la calle para averiguar si los jóvenes españoles estarían dispuestos a tener hijos por España.

El Gobierno francés está enviando cartas a los jóvenes animándoles a tener hijos. Una medida para salir de la crisis de natalidad que atraviesa el país galo que El Intermedio ha querido comprobar cómo funcionaría en España.

Para ello, ha salido a la calle para preguntar a los jóvenes españoles si estarían dispuestos a tener hijos por la patria. "Yo no tendría hijos por España, los tendría porque yo quiero hijos", afirma un chico, que con tres pequeños "estaría contento".

Otro joven no está dispuesto a dejar descendencia y asegura que no lo haría ni aunque se lo pidiera su pareja. Sin embargo, sostiene que empezaría a planteárselo si le ofrecen "dos millones" de euros.

Un chico explica que tendría hijos "si me lo pide mi proyecto de vida", pero no porque lo haga el Gobierno. La cosa cambia si fuera el rey quien se lo pidiera. Por ello, manda en el vídeo sobre estas líneas un mensaje al monarca: "Don Felipe VI, si usted me lo pide, yo tengo hijos por usted y por España, pero tiene que venir personalmente y pedírmelo".

