Isma Juárez prueba suerte con la aguja e hilo en el Repair Café: "Mira, Ismael, déjalo. No queremos llevarte a urgencias"

Isma Juárezse traslada hasta el Matadero Madrid para visitar Repair Café. Un espacio en el que voluntarios te enseñan a reparar cualquier cosa, desde ordenadores y aspiradoras hasta ropa o incluso juguetes.

Durante su reportaje para El Intermedio, el periodista se encuentra con Coral, la encargada de arreglar los textiles que llegan a Repair Café. En ese momento, ella está reparando un peluche y anima a Isma Juárez a que lo intente él mismo.

Sin embargo, al ver su desempeño con la aguja e hilo, Coral se arrepiente por completo de su decisión. "No te claves la aguja, que es una faena", comenta preocupada, para después añadir con resignación: "Mira, Ismael, déjalo. No vayamos a tener que llevarte a urgencias".

