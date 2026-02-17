'Show me the Dani' defiende las ventajas de contratar robots: "Lo mejor es que no te vienen con tonterías de esas del convenio"

Dani Mateo se convierte en el 'criptobro' para criticar la subida del salario mínimo. 'Show me the Dani' expone que si se tiene que pagar hasta los becarios, los empresarios no tienen más opciones que recurrir a la tecnología.

Sandra Sabatés y el Gran Wyoming vuelven con 'Páginas salmonete', la sección en la que hacen un repaso de las noticias económicas más destacadas del momento. Como señala la presentadora, "la deuda pública cerró 2025 en el 100,8% del PIB".

"Es la menor ratio desde marzo de 2020, en pleno estallido de la pandemia, que hizo que la economía española se hundiese un 11%", añade. Sabatés indica que el dato mejora en un punto el objetivo que se había marcado el Gobierno para 2026.

"Nos ha costado seis años, pero España ha vuelto a los índices de antes del COVID", apunta Wyoming, "sí, ya no queda ni rastro de la pandemia, al menos en la economía, porque yo sigo teniendo una habitación entera llena de rollos de papel higiénico".

Sabatés explica que, a partir de julio, será más caro comprar en páginas como Temu, Shein o Aliexpress. "La Unión Europea ha aprobado aplicar aranceles a paquetes de menos de 150€ que hasta ahora estaban exentos de pagar tasas", explica. El arancel encarecerá los productos adquiridos en este tipo de webs en unos tres euros. Han justificado esta medida afirmando que quieren poner fin a la competencia desleal.

"Una vez solucionada la competencia desleal en el mercado chino, le llegará el turno a otra injusticia histórica que también viene de Oriente: llamar delicias a los guisantes, la tortilla y el jamón de York", apunta Wyoming.

Por otro lado, Irlanda ha anunciado una renta básica para artistas de 1.500 euros al mes. "La medida beneficiará a unos 2.000 artistas residentes en el país con una renta básica permanente de 325€ semanales durante tres años", indica Sandra. Esta medida tiene el objetivo de paliar los efectos de la Inteligencia Artificial en el sector y facilitar que los artistas puedan seguir creando y produciendo sus obras.

Wyoming expone que Irlanda, gracias a esta medida, se va a convertir en una referencia en cuanto al apoyo a los artistas. A pesar de ello, "la ultraderecha ya está criticando la medida como una paguita para seguir tocándose la gaita".

La notica atrae al plató a 'Show me the Dani', que señala que la medida debe estar promovida por Yolanda Díaz, "que realmente trabaja para el gobierno irlandés". "Ya decía yo que era muy blanca y rubia para ser española", añade.

"Como España ya se la ha cargado con lo de subir el salario mínimo, dice 'me voy a Irlanda a ver si no estropeo también'", expone, muy enfadado, el 'criptobro'.

Dani señala que subir el salario mínimo "eleva la probabilidad de que las empresas contraten robots para sustituir a los humanos". "Pero claro, es que es lo más normal", asevera, "porque si ahora van a costar dinero hasta los becarios, ¿qué van a hacer los empresarios?".

El 'criptobro' indica que es imposible encontrar un empleado que trabaje 24 horas, "sin cobrar, sin pausa para el piti y sin meterle fichas a la de contabilidad". "Lo mejor es que luego no te vienen con tonterías de esas del convenio, las pagas extra, ni dietas ni nada", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.