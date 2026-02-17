'Miriam Nogueras' explica el 'no' de Junts a la prohibición del burka: "En Vox no saben hacer leyes, solo saben berrear"

Cristina Gallego se convierte un día más en Miriam Nogueras y, en el vídeo sobre estas líneas, explica por qué han votado en contra de la propuesta de Vox, a pesar de que el burka "son los nuevos sonny angels".

'Miriam Nogueras', imitación de Cristina Gallego mediante, visita el plató de El Intermedio tras el 'no' de Junts a la propuesta de Vox para la prohibición del burka.

"En Junts estamos en contra de la utilización de elementos que cubran total o parcialmente el rostro en público", afirma 'Nogueras', que se niega a continuar la entrevista hasta que Sandra Sabatés se corte el flequillo. "También se lo tendrán que cortar a Carles Puigdemont", le responde la presentadora.

"Ni burka, ni Vox", comenta la portavoz de Junts en el Congreso, que asegura que en la formación de extrema derecha "no saben hacer leyes, solo saben berrear".

'Nogueras' sostiene que "los burkas están por todas partes", hasta el punto de que según ella "son los nuevos sonny angels". De hecho, opina que "es cuestión de tiempo que también nos obliguen a llevarlo a los de aquí".

A pesar de ello, defiende que no han votado a la propuesta de Vox porque, en su lista de cosas que rechaza estaría "Vox, el burka y el cilantro, porque invade el sabor".

