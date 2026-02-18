Dani Mateo desmonta la teoría del 'camino de Pilar': "Ella no es nada fea y la gente se descojona con las palabras que suelta"

En 'Aprendiendo de los mejores', Dani Mateo analiza las 'enseñanzas' de Pilar, una influencer y empresaria que asegura que "no contrato a gente de izquierdas" y que defiende que los guapos tienen éxito y los feos se tienen que limitar a "hacer reír".

En su sección 'Aprendiendo de los mejores', Dani Mateo nos guía por el camino de Pilar, una influencer y empresaria de éxito, "o al menos eso sostiene ella misma", comenta.

En uno de sus vídeos, que se puede ver sobre estas líneas, la empresaria afirma que no contrata "a gente de izquierdas". Según ella, porque tiran "el boli a las cinco en punto, aunque el marrón siga encima de la mesa". Tampoco contrata "a quien llama baja médica a una siesta emocional, ni a quien llama conciliación familiar a dejarte tirado por un drama que en realidad no era nada urgente". "¿Quieres conciliación? Primero demuéstrame que mereces consideración", sentencia.

"¿Has tenido un hijo esta mañana? Pues ven a trabajar", reacciona Dani Mateo, que apunta que "también hay que ser comprensivos. El niño se puede quedar en casa súper entretenido cortando su cordón umbilical".

En el camino de Pilar ayuda ser "de derechas y guapo". Así lo defiende la empresaria, que asegura que "la gente fea casi nunca está de cara al público en los grandes negocios". "No es que me esté gustando decirte esto. Así funciona el mundo real y no te tiene que gustar. Simplemente tienes que aceptar la realidad y además te conviene entenderlo", añade rotunda. "¿Por qué crees que Amancio Ortega es la persona más rica de España? Porque está buenísimo", ironiza Dani.

Sin embargo, Pilar da esperanzas a los feos y asegura que para "petarlo en internet" la única opción es "hacer reír": "El público no va a perdonar la fealdad salvo que les entretengas", afirma la influencer, cuya teoría es que si el que hace los chistes no cumple los estándares de belleza "la gente se relaja y se descojona".

Una teoría que, según Dani, desmonta la propia Pilar, porque "ella no es nada fea, pero como habéis comprobado la gente se descojona con las palabras que suelta".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.