Wyoming, sobre el forzado comunicado del alcalde de Oviedo: "Ese no es Alfredo Canteli, es un doble reptiliano"

Wyoming, Sandra Sabatés, Dani Mateo y Cristina Gallego desvelan las teorías más conspiranoicas detrás del alcalde de Oviedo, el diputado de Vox con un puro en el Congreso o la manifestación fascista de Murcia, entre otros.

'Cuarta Milonga' de El Intermedio analiza lo que para Wyoming es una "bajada de pantalones" del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, aunque para Sandra Sabatés es más bien "una rectificación que llega un poquito tarde".

Tras la agresión de un grupo de ultras a dos militantes de izquierdas al grito de "maricones" y "rojos de mierda", el regidor aseguró que los agresores "no eran mala gente". Ante el revuelo generado, Canteli publicaba hoy, justo cuando los agresores han sido detenidos, un comunicado condenando la agresión.

"Ese no es el alcalde de Oviedo, es un doble reptiliano que ha sustituido al verdadero Alfredo Canteli, que, según mis fuentes, ya se encuentra en la misma isla que Elvis Presley y Jesús Gil", ironiza Wyoming.

Puros en el Congreso

Pero "la libertad no solo está en peligro en Oviedo, también en el Congreso de los Diputados", alerta Wyoming, que analiza el momento en el que un diputado de Vox, José María Sánchez, se paseaba por el hemiciclo con un puro en la boca. "Obviamente no forma parte del plan woke del Gobierno para la homoxexualidad para todos los españoles", comenta.

A Sánchez, además del puro, se le ha criticado por "fumarse la sesión", apunta Sandra Sabatés, que recuerda otros episodios del polémico diputado, como cuando fue expulsado del pleno por encararse agresivamente al vicepresidente de la cámara, Gómez de Celis.

Acusaciones a Sánchez y manifestación Falangista

Aunque desde el Gobierno "intentan controlar nuestro pensamiento", según Wyoming, "todavía quedan políticos que dicen la verdad" como el senador popular Juan José Sanz Vitorio, que primero exigió que el hermano de Pedro Sánchez devolviera cada céntimo de dinero que se ha llevado y, de paso, acusó al presidente de beneficiarse de la prostitución, "aunque sea en saunas".

Por otro lado, en Murcia se celebró una manifestación de Falange en contra de la ley de Memoria Democrática. En ella se escucharon vítores a Primo de Rivera e incluso se vio a niños haciendo el saludo fascista. Dani Mateo 'advierte' de que "si levantas el brazo así, te conviertes en una antena humana que triangula con satélites de la NASA, dañando tu organismo y produciendo interferencias con los partidos de segunda división".

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