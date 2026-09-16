El alcalde de Oviedo recoge cable tras minimizar la agresión homófoba y condena "cualquier forma de violencia" cinco días después

Los detalles Canteli es conocido en la capital asturiana por sus salidas de todo. Hoy, después de tildar de "anécdota" la agresión homófoba en las fiestas de Oviedo, el 'popular' ha expresado su "condena rotunda" a cualquier agresión.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, del PP, ha tardado cinco días en condenar de forma contundente una agresión homófoba ocurrida durante las fiestas de San Mateo. Inicialmente, Canteli calificó el incidente como una "anécdota" y defendió a los agresores como "chavales jóvenes". Sin embargo, tras la presión de las víctimas, Rubén Rosón y Jorge Fernández, y una concentración de repulsa, el alcalde emitió un comunicado condenando la violencia. Canteli es conocido por sus comentarios machistas y xenófobos, y por minimizar la violencia machista, lo que ha generado varias polémicas en Asturias.

Cinco días ha tardado el alcalde de Oviedo, del PP, en condenar de forma contundente la agresión homófoba que se producía el 11 de septiembre en las fiestas de San Mateo. Hoy, en un comunicado, Alfredo Canteli, ha expresado su "rechazo" a la agresión y ha trasladado su apoyo "en lo personal" a las dos víctimas y a sus familias.

Canteli ha remitido esta declaración a los medios de comunicación tras la polémica surgida a raíz de que el pasado domingo se refiriera a la agresión como una "anécdota" y dijera que los agresores son "chavales jóvenes" y que no creía que fueran "tan mala gente".

La declaración del regidor ha llegado poco después de que las dos víctimas, los exmilitantes de Podemos Rubén Rosón y Jorge Fernández, hayan comparecido hoy ante la sede del PP de Asturias para exigir a los dirigentes del partido que censuraran las palabras de Canteli en relación con la paliza perpetrada por un grupo de ocho jóvenes al grito de "viva España".

La agresión se produjo después de que los agresores intentaran vandalizar una caseta de las fiestas de San Mateo adornada con una bandera arcoíris y una pancarta antirracista gestionada por la Asamblea Moza d'Asturies (AMA), a la que pertenecen los dos activistas de izquierda.

En la nota difundida hoy, tres días después de sus polémicas declaraciones, el alcalde ha condenado "de forma rotunda y sin ningún tipo de matiz cualquier forma de violencia, física o verbal, venga de donde venga y la ejerza quien la ejerza". "Ni en la calle ni en un campo de fútbol ni en el ámbito privado. La violencia nunca puede ser una forma de defender unas ideas o de enfrentarse a quien piensa de manera diferente", ha expresado Canteli.

Una concentración en repulsa de la agresión congregó el pasado sábado en la plaza de la catedral de Oviedo a miles de personas y el colectivo AMA había convocado una nueva protesta frente al ayuntamiento el próximo sábado.

Esta polémica que hoy Canteli intenta zanjar con este comunicado no es la primera. Ya había calificado en una ocasión de "accidente" una agresión mortal sufrida por un profesor de 33 años. También destacan en Asturias sus afirmaciones machistas, xenófobas o negacionistas sobre la violencia machista. También es conocido en el Principado por usar un léxico nada amable y por tratar a las mujeres con desprecio y sexualizándolas. Porque expresiones como: "Es una verdulera" o frases del tipo: "Ven, ven tú en lugar de Darío. Por lo menos estás guapa y Darío, to' calvo", han salido de la boca del alcalde de Oviedo.

Alfredo Canteli se caracteriza por sus salidas de tono y por lanzar piropos arcaicos que, en pleno siglo XXI y por increíble que parezca, algunas personas siguen considerando graciosos. "Comercio abierto, gente en la calle, hay consumo siempre. Además, si vas con la mujer, más todavía. Otra frase de su autoría que queremos poner como ejemplo, pues esta declaración despertó las carcajadas de otros hombres presentes.

Pero si ser machista fuera poco, a este alcalde se le ha escuchado quitando importancia a la violencia machista. Porque en pleno minuto de silencio, tras un asesinato machista, Canteli aprovechó para dos cosas: denunciar la violencia machista y, acto seguido, reclamar igualdad para los hombres. "Mueren mujeres y hay que estar aquí haciendo ese minuto de silencio. ¿Y cuándo mueren los hombres?", llegó a preguntar.

Tampoco se sonrojó tras quitar del Ayuntamiento la bandera del orgullo o los bancos arcoíris. Fue una de sus grandes primeras ideas al llegar a la alcaldía de Oviedo.

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