Assumpta Serna ve "insuficiente" la reforma de la ley de dependencia y pide un pacto de Estado: "Esto es como la jubilación, un derecho subjetivo"

Andrea Ropero entrevista a la actriz Assumpta Serna, que después de denunciar públicamente las dificultades que había encontrado para conseguir las ayudas a la dependencia para su madre, ha puesto en marcha una plataforma de denuncia.

El Congreso aprobaba hoy la mayor reforma en las leyes de dependencia y discapacidad de los últimos 20 años. Andrea Ropero lo analiza con Assumpta Serna, que hace unas semanas denunció públicamente todas las dificultades que estaba encontrando para conseguir las ayudas a la dependencia a las que debería tener derecho su madre. Fueron tantos los mensajes que recibió, que ha decidido poner en marcha una plataforma.

Hoy celebra su cumpleaños contenta porque su madre le ha felicitado. Otros días, comenta, no puede hablar con ella porque no le conoce: "Tiene lo que ella nunca había querido tener, que es perder su cabeza".

En su caso explica que le dan 900 euros cuando ella se está gastando 4.000. De hecho, afirma que no ha realizado los trámites para que le declaren el grado tres de discapacidad porque "para qué".

Tras su denuncia en redes sociales, indica que le llegaron "testimonios horribles de personas que morían antes de concederles el grado". Muchos de estos mensajes hablan de las esperas, pero también de la calidad del servicio y la desinformación.

Una de las cosas que ha aprendido en todo este proceso es que "la dependencia no son solamente las personas mayores, son las madres, las cuidadoras, que no tienen ninguna ayuda y no pueden salir porque están dependientes de ellas".

La actriz ha tenido la oportunidad de reunirse con diputados de Sumar, PSOE y el ministro Pablo Bustinduy. Asegura que "tienen buenas intenciones y han arreglado algo, pero tengo una duda: ¿dónde va a ir ese dinero y cómo vamos a medir la calidad de nuestros servicios?".

Respecto a la última reforma, la califica de "insuficiente", ya que considera que hay que "poner más dinero" y "que todos estemos de acuerdo en que eso es como la jubilación, como la educación, un derecho subjetivo de las personas".

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