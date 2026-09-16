Iñaki López, sobre el diputado de Vox "chupando un puro" en el Congreso: "Cobra 95.000 euros al año y no le importa el mayor problema de los españoles"

"Se pasea por todo el centro del hemiciclo con su puro en la mano, ausentándose de un debate que le da igual, porque están hablando de vivienda y eso es cosa de rojos y de piojosos", comenta Iñaki López sobre la actitud del diputado de Vox José María Sánchez.

El diputado de Vox, José María Sánchez, vuelve a ser protagonista por su comportamiento lamentable en el Congreso de los Diputados. En esta ocasión, se dejaba ver en el hemiciclo con un puro mientras se buscaba el mechero y abandonaba el hemiciclo en pleno debate sobre la vivienda.

Al ver al diputado de Vox dando "chupaditas al puro", Iñaki López no puede evitar tirar de su irónico sentido del humor: "Le falta una copa de balón con un sol y sombra".

El presentador de Más Vale Tarde no puede dar crédito al ver cómo Sánchez "pasea por todo el centro del hemiciclo con su puro en la mano, ausentándose de un debate que le da igual, porque están hablando de vivienda y eso es cosa de rojos y de piojosos".

Tras ver otros episodios protagonizados por este diputado, que meses atrás fue expulsado del Congreso por encararse con el vicepresidente y que también llamó 'bruja' a una diputada del PSOE, Iñaki hace una reflexión: "Este hombre cobra 95.000 euros al año y no le interesa el mayor problema de los españoles, la vivienda".

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