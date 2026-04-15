Expulsado un diputado de Vox del pleno del Congreso tras encararse con la Presidencia: "Nunca habíamos visto algo así"

Las dos caras José María Sánchez ha afirmado que su comportamiento se debe a que Jordi Salvador les ha llamado "asesinos y criminales", palabras que el diputado de ERC niega haber dicho: "No son verdad".

El diputado de Vox, José María Sánchez, fue expulsado del pleno del Congreso tras un enfrentamiento con el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. El incidente ocurrió durante el debate de una proposición del PSOE sobre la quema de libros en el franquismo, cuando Sánchez discutió con el parlamentario de ERC, Jordi Salvador. Sánchez subió a la tribuna dos veces y fue expulsado tras ser llamado al orden. En los pasillos, Sánchez explicó que Salvador lo insultó, mientras que Salvador negó las acusaciones. Marc Lamuà, del PSOE, calificó el incidente como grave y una muestra de la intolerancia de la extrema derecha.

El diputado del grupo parlamentario de Vox en el Congreso José María Sánchez ha sido expulsado este martes del pleno tras subir a la tribuna del hemiciclo y encararse con tono desafiante con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento estaba ejerciendo la Presidencia.

El incidente se ha producido durante el debate de una proposición no de ley impulsada por el PSOE para documentar la quema de libros durante el franquismo y el golpe de Estado, después de que Sánchez se haya subido hasta en dos ocasiones a la tribuna. Inicialmente, el diputado de Vox ha sido apercibido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras tener un enfrentamiento verbal con el parlamentario de ERC Jordi Salvador, quien ha dicho que le llamó "asesino" y "criminal".

Sánchez ha subido a hablar con Gómez de Celis y, en una primera ocasión, le ha pedido que se sentara. Tras esto, el diputado de Vox ha hablado con una letrada y ha vuelto a subir a hablar con el vicepresidente primero de la Cámara, quien ha afirmado a laSexta que esperaba una agresión. Ha sido en ese momento cuando Gómez de Celis ha aplicado el reglamento y le ha expulsado. "Solo pensaba por dónde me iba a llegar el sopapo. Reclamaba algo en lo que no podemos intervenir", ha dicho posteriormente en la 'Cadena SER'.

Tras esto, en los pasillos del Congreso Sánchez ha contado ante laSexta que mientras se debatía en el Congreso la proposición no de ley ha comenzado a intercambiar con el diputado de ERC "unas palabras sobre los libros que se quemaban y este señor me ha dicho que no tenía ni puta idea y que era un ignorante". "Le he dicho que en la República se quemaron decenas de libritos, después de esto ha empezado a decir que éramos asesinos y criminales y luego me lo ha dicho a mí", ha señalado.

"He tratado de tomar la palabra, pero Gómez de Celis me lo ha negado. Me he dirigido a los estrados donde se sienta el presidente y le he denunciado este comportamiento de ERC, que me estaban llamando criminal y me ha dicho que me llamaba al orden y no ha tenido ninguna consideración de mi denuncia", ha afirmado.

A continuación, ha apuntado que, como Gómez de Celis no le ha hecho caso, ha vuelto al escaño. "El de ERC ha vuelto a llamarme criminal y asesino, he vuelto donde Gómez de Celis, le he dicho a la letrada que le explicara que el reglamento no permite esos insultos, la letrada se ha encogido de hombre y cuando se lo he vuelto a decir me ha dicho que me llamaba al orden una segunda vez y una tercera y me ha expulsado", ha explicado.

"No quería yo provocar ningún conflicto, pero me he ido a ver a Armengol a su despacho. He ido y me ha recibido y la presidenta me ha dicho que yo no tenía razón. Armengol me ha dicho que yo no lo he hecho bien y la conversación ha terminado porque no tenía ninguna intención de ampararme", ha expuesto. Y ha concluido con un: "Yo no tengo que aguantar insultos de nadie".

Por su parte, Jordi Salvador ha afirmado que "los insultos que dicen que él ha dicho no son verdad". Así, ha afirmado que lo que le ha dicho a Sánchez ha sido: "Nosotros inaugurábamos colegios y ellos (los fascistas) pactaban con nazis que sí que quemaban libros". Sánchez le habría contestado a esto "asesinos" y Salvador le ha respondido que ellos sí que estaban con criminales.

"Nunca habíamos visto algo así"

El portavoz de Cultura del Grupo Socialista, Marc Lamuà, ha reaccionado a lo ocurrido afirmando a laSexta que "es inaudito". "Nunca habíamos visto algo así, que se suba a la mesa de Congreso, es un hecho grave. No podemos dar esta imagen como país, como Congreso. Demuestra que iniciativas sobre la memoria y el franquismo son muy importantes porque muestran cómo la extrema derecha no tolera que se pueda rescatar esa memoria y se pueda poner luz sobre la sombra del fascismo. Solo nos queda interpelar al PP si quieren pactar con esta gente", ha agregado.

"No hemos escuchado el origen, lo que hemos visto es lo que ha hecho Sánchez. No es la primera vez que chilla o interrumpe la sesión, saltándose todas las normas en esta casa. Es un hecho reiterado, hoy doblemente grave. Ha increpado dos veces a la presidencia del Congreso. Más allá del origen, un diputado tiene que saber gestionarlo de manera más civilizada", ha expresado Lamuà

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