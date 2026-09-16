Corey Brown confiesa a Isma Juárez que una vez lo echaron de un supermercado por ir descalzo: "En Australia es lo más normal"

El reportero charla con este creador de contenido australiano que ha convertido nuestro país en su hogar. A través de sus redes sociales, comparte contenido sobre cómo es su vida aquí.

Corey Brown es el protagonista de 'Locos por España', la sección de Isma Juárez en la que charla con extranjeros que han convertido nuestro país en su hogar. El australiano, como señala el reportero, "ha abrazado tanto nuestra cultura que yo creo que es un koala".

Juárez ha sido citado en el Mercado de la Cebada, en Madrid, un tipo de espacio que no es tan habitual en su país. Corey confiesa que, al principio, rechazaba Madrid. "No me llamaba la atención para nada", explica, "como buen australiano me hacía falta un poquito de mar". "Pero, te juro que nada más pasar una semana aquí me enganché", añade.

El creador de contenido cuenta que la gastronomía de su país bebe de la gastronomía británica, ya que son un país de la Commonwealth. A pesar de ello, indica que han conseguido mejorarla. "Es muy sencillo mejorar un plato inglés", señala Juárez.

El reportero va con Corey a una tienda especializada en tomates. "Tenemos como 15 variedades de tomates", le cuenta Pedro, "te van a volver loco". Este le ofrece un tomate de la variedad 'japi', "es el tomate que te hace feliz", señala. Todos 'brindan' con una porción de tomate.

Isma le cuenta que todos los entrevistados en 'Locos por España' tienen en común que conocen a Mariano Rajoy. "Me gustan los catalanes, hacen cosas", responde Corey. El creador de contenido confiesa que, cuando llego a España, le echaron de un supermercado en el País Vasco por ir descalzo. "En Australia es lo más normal", cuenta. En un pueblo de Cataluña le pasó lo mismo a un amigo suyo australiano.

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