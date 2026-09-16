'Ayuso' busca a alguien que interprete el himno oficial de su nuevo premio de Fórmula 1: "Pedro Sánchez, hijo de fruta"

Cristina Gallego se transforma en la presidenta de la Comunidad de Madrid en un nuevo capítulo de 'La Comunidad'. En esta ocasión, la 'presidenta' decide organizar un Gran Premio de Fórmula 1 en su edificio.

Este fin de semana se ha celebrado el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid e 'Isabel Díaz Ayuso' ya se está planteando crear un nuevo circuito situado, precisamente, en su edificio. La 'presidenta madrileña' cuenta a sus vecinos que será el primero que pasa por un edificio.

"Y todo esto ¿cuánto nos va a costar?", plantea 'Merche'. "Nada, no nos va a costar nada, lo único que vamos a tener que hacer obras", señala 'Ayuso'. En el piso de su vecina se hará una chicane, mientras que en la portería "una curva peraltada". 'Ayuso', además, indica que necesitan una bandera enorme y que alguien cante el himno oficial: "Pedro Sánchez, hijo de fruta".

El 'portero' de su edificio es el encargado de ondear una bandera. "Señora, yo no puedo más, que me pase por encima Hamilton o que la IA se adelante y venga a matarme", se queja, cansado.

Otro de los vecinos descubre que su balcón se ha convertido en la zona VIP del circuito. "No sé qué hacías tu allí, si eres un muerto de hambre", le dice la 'presidenta' a este vecino. Otro se acerca para quejarse de que no puede ni echar la siesta por el ruido. "¿Cómo que quiere dormir?", responde 'Ayuso', "si usted tiene que estar cambiando las ruedas en boxes".

La 'presidenta de la Comunidad de Madrid' decide celebrar una junta para valorar el resultado de su Gran Premio. "La carrera ha sido un éxito rotundo", señala, "mañana salimos en la portada de 'OkDiario'". "Ahora vamos a lo importante: me debéis 319 millones de euros", les cuenta. "Hacemos una derrama", añade. "¿Cómo que derrama?", le dice 'Merche', "pero si usted nos dijo que esto nos iba a salir gratis".

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