El alcalde de Oviedo pide escuchar las dos versiones ante la agresión homófoba que sufrieron dos jóvenes al grito de "¡Maricones!"

¿Qué ha dicho? Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, se ha pronunciado sobre la agresión que sufrieron dos militantes de la Asamblea Moza de Asturies y ha señalado que los agresores son "chavales jóvenes" y que "no cree que sean tan mala gente".

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se ha pronunciado después de la protesta multitudinaria que tuvo lugar este sábado en Oviedo para mostrar su rechazo y condenar la agresión que sufrieron Rubén y Jorge, dos militantes de la Asamblea Moza de Asturies, en las fiestas populares de la ciudad por un grupo de ultras al grito de "¡Maricones!" y "¡Rojos de Mierda!".

Oviedo quería mandar así un contundente mensaje de rechazo a la violencia y a los discursos de odio. Sin embargo, Canteli ha señalado que hay que escuchar a las dos versiones ya que conoce a los jóvenes que presuntamente ha dado esa paliza y que son "buenas personas".

El regidor califica así esta agresión como una "anécdota", una anécdota, dice, que a veces se sacan de sitio, ya que son chavales jóvenes los que han agredido y que "no creo que sean tan mala gente". Además, Canteli atacó a una de las víctimas, Rubén Roscón, exconcejal de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo, señalando que "ya tuvo algún problema".

Ante estas declaraciones, Ama Asturies se ha manifestado en sus redes sociales, asegurando contundente que "solo hay dos opciones: estar con los agredidos o estar con los agresores".

Por su lado, el ministro Fernando Grande-Marlaska, que ha visitado Asturias, ha calificado esta agresión como delito de odio y ha señalado que si el alcalde ha dicho que conoce a esos jóvenes, lo que tiene que hacer es identificarlos para que se pongan delante de la justicia. Igualmente, la delegada de Gobierno ha dicho que la Policía está trabajando para detenerlos.

Rubén y Jorge confesaron en laSexta Xplica cómo se encontraban tras la paliza y advertían de que van a "a parar los pies a los fascistas": "Hay un montón de gente que quiere una sociedad más justa, más igualitaria y más democrática, y somos una amplia mayoría de la gente", aseguraron contundente.

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