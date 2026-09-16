Wyoming pide a las administraciones que hagan su trabajo en Ceuta: "Hay 1.000 menores migrantes sin tutelar viviendo en sus calles"

El presentador expone que un solo niño en la calle "es una desgracia", pero que haya 1.000 "es una verdadera tragedia y, sobre todo, una vergüenza para un país que se supone desarrollado y civilizado".

El Gran Wyoming expone, al inicio de El Intermedio, que "hay números impresionantes". Ejemplo de ello son, por ejemplo, los 180.000 kilos que pesa una ballena azul o los 100 billones de bacterias que viven en nuestro intestino grueso.

"Estos números son impresionantes, asombrosos, pero, en realidad, no tienen ninguna trascendencia salvo que seas jugador de Trivial profesional", expone Wyoming. "Sin embargo, hay números que no deberíamos dejar pasar", añade.

Uno de estos números es el 1.000, "hasta que le pones cara y ojos": "1.000 es el número de menores migrantes sin tutelar que, ahora mismo, están viviendo en las calles de Ceuta". Wyoming afirma que un niño viviendo en la calle "es una desgracia", pero 1.000 "es una verdadera tragedia". "Y, sobre todo, una vergüenza para un país que se supone desarrollado y civilizado", reflexiona.

El presentador indica que las circunstancias que han desencadenado la crisis de Ceuta "son muy especiales". "Sabemos que no estamos ante un fenómeno migratorio normal", indica, "pero, más allá de la retórica sobre invasores, y más allá de la confrontación política y las broncas sobre responsabilidades y competencias, es cierto que, a estas horas, hay 1.000 menores viviendo en la calle".

"Pido a todas las administraciones que se pongan manos a la obra y que hagan su trabajo, que para eso cobran", solicita Wyoming, "por humanidad y porque no queremos que ese número maldito se una a otro, cero, que es el grado de empatía que algunos están demostrando en esta crisis".

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