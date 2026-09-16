Pucherazos, caciques y 'lázaros': Mikel Herrán repasa la historia de los fraudes electorales en España

Mientras la derecha al Gobierno acusa al Gobierno de preparar un pucherazo con la 'ley de nietos', Mikel Herrán demuestra que en España "nunca nos ha hecho falta algo tan enrevesado para trampear unas elecciones".

Mikel Herrán analiza las acusaciones desde la derecha de que el Gobierno estaba preparando un pucherazo con la 'ley de nietos', algo que "es falso a todas luces": "Si es que en España nunca nos ha hecho falta algo tan enrevesado para trampear unas elecciones".

En este sentido, el historiador apunta que "somos el país que inventó el pucherazo, que se llama así porque literalmente los votos se guardaban en un puchero de verdad para añadirlos luego a la urna o para quitarlos de la urna y meterlos de nuevo en el puchero, según el resultado que uno quisiera amañar".

El pucherazo fue una estrategia típica de la restauración borbónica, que empezó en 1874, cuando volvió Alfonso XII, el bisabuelo del rey emérito. En los siete años anteriores el país había pasado de los Borbones a elegir a un rey italiano, una república federal y revoluciones cantonales, así que con la excusa de estabilizar el país y proteger el orden, el Partido Liberal y el Conservador decidieron pactar que se iban a turnar en el Gobierno y "fingir que esto era una democracia". Es lo que se llamó el 'turnismo'.

Lo más curioso es que el Gobierno cambiaba antes de las elecciones, no después. El rey disolvía las Cortes, encargaba al que era el líder de la oposición que formase un Gobierno y era él el que las convocaba. Para garantizar que salía lo que a tocaba, apunta Mikel, "las elecciones tenían que estar amañadas por narices".

Caciques y muertos que votan

Además del pucherazo, había otros métodos de fraude electoral, como poner las urnas en el lugar más remoto del colegio electoral para que la gente mayor no llegase. En las elecciones de esa época también había "fenómenos sobrenaturales" ya que, explica el experto, "hasta los muertos votaban". Eran los llamados 'lázaros'.

Este sistema solo era posible gracias al llamado 'caciquismo', una red de caciques que había por toda España, personas que tenían una red de gente con la que tenían una relación de poder, bien porque dependían de ellos para trabajar en su fábrica o en sus campos, o porque les debían favores.

Estas clientelas y caciques iban más allá de la ideología. Mientras unos buscaban favores de los de arriba, a los de abajo les prometían empleo o regalos. Esto acabó formando una pirámide donde en los pueblos se repetía lo que en las Cortes y se iban turnando los alcaldes y concejales según iba tocando.

Violencia en el 'turnismo'

Con el tiempo el 'turnismo' fue fallando y hubo alcaldes que aprovechaban para detener a miembros del grupo rival. Ocurrió en Alzira en 1923, cuando el alcalde no solo impidió un mitin de su rival, sino que incluso fue con un grupo a apedrearle.

En 1914, los vecinos de Benagalbón, en Málaga, estaban tan hartos de que se falsearan las elecciones que se plantaron delante del colegio electoral para hacer una concentración. El alcalde se negó a firmar el acta del resultado electoral porque no era el que él quería y ordenó a la Guardia Civil cargar y detener a los vecinos que protestaban. En medio de la carga, un guardia civil acabó decapitado y su cabeza salió rodando durante varios minutos por la calle hasta acabar en el río.

Como respuesta, el alcalde ordenó detener al principal sospechoso de la decapitación y a toda su familia e incluso condenar a su mujer a pena de muerte con el objetivo de que fuera una lección para que en las siguientes elecciones no se repitiese: "Lo que ya no sé es si en esas futuras elecciones el Guardia Civil tuvo dos votos, porque claro, una vez muerto tendría uno por el cuerpo y otro por la cabeza", comenta Mikel.

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