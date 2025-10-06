Wyoming defiende a la población migrante: "Vienen a nuestro país a trabajar y a impulsar la economía"

El Gran Wyoming ha aprovechado su monólogo en El Intermedio para desmontar los bulos que, según denuncia, la extrema derecha difunde sobre la inmigración. El presentador ha defendido con datos el papel clave de los extranjeros en la economía española.

El Gran Wyoming dedica su monólogo de esta noche a desmentir los bulos que la extremaderecha se encarga de propagar contra la población inmigrante. "No paramos de escuchar el bulo de que 'para cobrar el Ingreso Mínimo Vital en este país basta con estar empadronado'. Esto es totalmente falso", asegura el presentador.

Asimismo, denuncia otros mensajes falsos que asocian la llegada de inmigrantes con el aumento de la delincuencia o con supuestas ocupaciones de viviendas. También ironiza sobre los tópicos más absurdos: "En cuanto te despistas, te han ocupado la casa y te han robado el puesto de trabajo". Todo eso, recalca, "es mentira", igual que la idea de que "nos van a reemplazar y hacer desaparecer las tradiciones españolas como comer jamón, matar toros y aparcar un momentito en doble fila".

"Están todo el día inventando falsos dramas para criminalizar a los inmigrantes", comenta Wyoming, y critica que quienes promueven esos bulos se olviden de hablar de "las cosas que sí que están ocurriendo de verdad" gracias a la inmigración.

"Como que cada vez hay más afiliados a la Seguridad Social que han venido de fuera. Ya hay más de tres millones de trabajadores extranjeros en nuestro país, lo que ha supuesto un impulso definitivo para que el producto interior bruto de España esté mejorando en los últimos años", explica el presentador.

Según la previsión del Banco de España, nuestro país crecerá un 2,6% en 2025, muy por encima de otros como Francia o Alemania. "En otras palabras, mienten cuando dicen que los inmigrantes vienen a vivir de las ayudas o a delinquir. Los extranjeros vienen a nuestro país a trabajar y son, en gran parte, responsables del crecimiento económico de los últimos años", concluye Wyoming.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.