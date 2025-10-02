Ferreras, sobre la rectificación de Almeida respecto al supuesto "síndrome postaborto": "Se ha apuntado al baile de la extrema derecha y le ha salido mal"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha reaccionado a la rectificación de José Luis Martínez-Almeida tras avalar inicialmente el falso "síndrome post-aborto" promovido por Vox: "No es legal lo que aprobó el Ayuntamiento de Madrid".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha visto obligado este jueves a rectificar tras haber asumido inicialmente el marco discursivo de Vox en torno al aborto, al avalar un supuesto "síndrome post-aborto" que carece de respaldo científico.

Antonio García Ferreras, director y presentador de Al Rojo Vivo, ha reaccionado con dureza: "Recogida de cable. Bueno, no queda cable alguno, lo recoge todo. No hay actas científicas, no hay informes médicos, la OMS no lo acepta".

El periodista ha añadido: "Se ha apuntado al baile de la extrema derecha y le ha salido mal. Hoy, afortunadamente, está rectificando, porque no es legal lo que aprobó el Ayuntamiento de Madrid".

La polémica surgió después de que el consistorio madrileño aprobara esta semana, a instancias de la ultraderecha, una proposición para imponer la obligación de informar de forma "verbal y escrita, permanente y visible" a las mujeres que desearan interrumpir su embarazo sobre el denominado "síndrome post-aborto" —una patología inexistente y no reconocida por la comunidad científica— en centros públicos. Además, la medida contemplaba incluir dicha información en portales institucionales, cartelería y folletería oficial.

Tras las críticas, Almeida matizó la posición del Ayuntamiento y aseguró que "nadie duda de que las mujeres tienen la madurez para recibir aquella información que estimen adecuada". Y zanjó: "No se va a obligar a ninguna mujer a recibir información por parte del Ayuntamiento de Madrid".

El regidor insistió, además, en que Vox no marcará los contenidos de esa información: "Será determinada por los profesionales del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos un extraordinario equipo que no va a dar ningún tipo de información falsa a las mujeres. No se puede dudar de los profesionales que tenemos en el Ayuntamiento".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.