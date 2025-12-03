Wyoming, sobre el "infierno" de la burocracia en España: "Si Dios quería poner a prueba a Job, tendría que haberle llevado al SEPE"

"Estaría bien que el Gobierno y el resto de administraciones dotaran al sistema de funcionarios y recursos necesarios para que realizar cualquier trámite no suponga un maltrato a los ciudadanos", reflexiona en este vídeo.

Wyoming arranca El Intermedio recordando a Job, el personaje bíblico conocido por su paciencia ante las duras pruebas que le ponía Dios. Sin embargo, el presentador considera que "si de verdad quería ponerle a prueba, tendría que haberlo llevado a hacer una gestión a una ventanilla del SEPE".

"Cualquiera que haya tenido que hacer un trámite en determinadas administraciones sabe el infierno que puede llegar a ser la burocracia en este país", comenta en el vídeo sobre estas líneas, donde reflexiona sobre la decisión del Gobierno de retrasar la entrada en vigor del sistema Verifactu.

Una decisión ante la que Wyoming señala que "los autónomos respiraron aliviados", pues "ya estaban ahogados en trámites, burocracia y este nuevo sistema, que sin duda era muy bueno, les ha pillado con el pie cambiado".

En el caso concreto del SEPE, explica que "es tan difícil conseguir una cita, que la venta ilegal se está cronificando", además de extenderse a otras administraciones, como la Seguridad Social o la DGT.

"Entiendo que se denuncien estas prácticas, pero estaría mejor que el Gobierno y el resto de administraciones dotaran al sistema de funcionarios y recursos necesarios para que realizar cualquier trámite no suponga un maltrato a los ciudadanos", apunta el presentador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.