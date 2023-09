Sigue el pulso entre la Federación Española de Fútbol y las jugadoras de la selección. La seleccionadora, Montse Tomé, ha publicado hoy el listado de jugadoras convocadas para los partidos de la Nations League. En él se incluyen a 20 de las 39 jugadoras que manifestaron su intención de no volver a la selección si no se producen cambios significativos en la estructura de la federación.

Algunos medios han apuntado que esta lista puede no haber sido consensuada con las futbolistas. Además, la jugadora Jenni Hermoso no ha sido convocada, según ha afirmado Tomé, para protegerla del foco mediático. Wyoming ha señalado que quieren protegerla, "igual que, en su día, quisieron proteger a Vero Boquete", que dijo algo que no gustó y "no volvió a jugar con la selección". El presentador ha dicho que, además de utilizar el término proteger podrían hablar de "ocultarla o quitársela de en medio" ya que hay muchas maneras de decirlo pero "ninguna suena bien".

Como ha afirmado Wyoming, las futbolistas se están comportando dentro del campo igual que lo hacen fuera: "Peleando hasta el último momento y defendiendo sus derechos igual que la portería" y desea que toda esta lucha culmine consiguiendo una reestructuración y que los únicos picos que den los responsables de la federación sean "los que acompañan al jamón ibérico".