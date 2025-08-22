El descontento de un jubilado de barrio rico con su pensión de 2.200 euros: "Podría ser más alta por todo lo que he hecho"

En una temporada anterior de El Intermedio, Santi Villas (hermano de Thais) patrullaba las calles de un barrio rico y un barrio obrero para hablar de las pensiones y encontró la visión de varias personas acerca de su situación.

Pensiones de 550 a 2.200 euros. Las retribuciones de jubilación varían enormemente entre los españoles, como mostraba Santi Villas (hermano de Thais Villas) en un reportaje de una temporada pasada de El Intermedio. ¿El factor determinante? El barrio en el que vivían. "Soy pensionista y cobro 2.200 euros brutos. Fui gerente en una empresa y coticé desde los 18 hasta los 65 años" contaba un vecino de un barrio acomodado, satisfecho con su pensión. "Es la máxima, no hay más", explicaba.

En contraste, un pastelero de un barrio obrero que había cotizado 45 años apenas percibía 800 euros de pensión. "Esto es trabajar para morir", lamentaba. Otra mujer relataba que ella y su marido vivían con un único ingreso de 1.200 euros: "Era conductor del metro", explicaba.

"A pesar de estar jubilado, yo sigo trabajando. Soy profesor, catedrático de Psiquiatría, y además tengo una beca de la Organización Mundial de la Salud", contaba otro entrevistado, que también recibía la pensión máxima de 2.200 euros, aunque afirmaba que debería ser aún mayor: "Podría ser más alta por todo lo que he hecho".

Mientras tanto, algunos vecinos del barrio obrero denunciaban que durante toda su vida habían cotizado por debajo de las horas realmente trabajadas. "Y se me venía bien, bien. Si no, a la calle", recordaba uno de ellos. "Y eso nos ha pasado a muchos", añadía.

Aunque en el barrio rico también había personas con pensiones bajas, en muchos casos no era su única fuente de ingresos. "Yo tengo 700 euros; si tuviera que vivir solo de eso… Yo vivo de la pensión de mi marido en Estados Unidos, que son 5.600 dólares", explicaba una mujer. "Porque somos mayores, estamos enfermos y comemos poco, que si no...", reflexionaba otra señora, que cobraba 550 euros mientras cuidaba de su marido enfermo.

En el vídeo principal de esta noticia puedes ver el resto de testimonios que nuestros mayores compartieron con Santi Villas.

