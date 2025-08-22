Una mujer de barrio rico cuyos hijos estudiaron en EEUU y ahora tienen una empresa: "El que quiere salir adelante, sale con crisis o sin ella"

Hace 10 años, ahora o siempre, los abuelos son nuestros grandes salvadores. Así lo demostraba Thais Villas hace ya una década en El Intermedio. Pero no todos pueden ayudar igual a sus hijos y nietos.

"El 80% de los abuelos ayudan económicamente a su familia", comentaba Thais Villas en este programa de El Intermedio de hace una década. Aunque la vida haya cambiado mucho desde entonces, hay algo que siempre permanece: el papel que desempeñan las personas mayores como sustento emocional y económico de nuestra sociedad.

Sin embargo, no todas pueden hacerlo en igual medida. Así lo demostraba la reportera en este antiguo reportaje en el que se desplaza a un barrio rico y un barrio obrero para conocer la situación de sus vecinos. "Les ayudo con la comida o con lo que les haga falta. Es que ellos no trabajan y, al no tener trabajo, igualmente tendrán que comer, ¿no?", contestaba un señor del barrio obrero. Otra mujer también compraba la ropa de sus nietos, a pesar de que su pensión era de 780 euros.

"Yo no les he ayudado nunca. Trabajan los cuatro. Vienen a veces a comer a casa, pero vienen por venir. No tienen problemas para llegar a final de mes", decía en cambio una mujer de la zona acomadada. "Yo superviso a la chica que cuida de los niños", decía otra señora de su mismo distrito. "Estudiaron fuera, por lo que han venido con mucha experiencia y han podido montar aquí su propia empresa y en un momento de crisis, ¿eh? Y bueno, yo creo que el que quiere salir adelante, sale, con crisis o sin crisis", explicaba. Su pensión ascendía a los 4.000 euros, también procedente de los EEUU.

"Les he regalado un piso, les ayudo en todo, plancho, limpio la casa, cuido a los bebés. Gracias a Dios, los dos se colocaron ellos y son supertrabajadores", comentaba otra persona de avanzada edad.

En contraste, una madre soltera con una hija de 25 años en el paro y con un niño de dos años y medio declaraba que había tenido a la joven en su casa desde el momento en el que parió a su nieto. "Ella estudió empresariales, pero está sin trabajar desde que terminó la carrera. Les ayudo con 400 euros".

Puedes escuchar todas las respuestas en el vídeo sobre estas líneas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.