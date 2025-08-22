Ahora

Una mujer de barrio rico desvela cómo ayuda a sus hijos: "Superviso a la chica que cuida de los niños"

Una mujer de barrio rico confiesa que ella nunca ha tenido que ayudar económicamente a sus hijos, indicando que les apoya de otras formas. "Estudiaron fuera y han podido montar su empresa aquí", explica.

Un hombre de barrio rico: "Hay padres que no se preocupan de que los hijos estudien ni sean nada"

Thais Villas sale a la calle para preguntarle a vecinos de un barrio obrero y un barrio rico cómo ayudan a sus hijos. En este reportaje de 2015 de El Intermedio, la periodista entrevista a varias personas que no dudan en desvelar cómo colaboran con ellos.

Una mujer de barrio rico confiesa que ella nunca ha tenido que prestarle ayuda económica a sus hijos, desvelando que colabora con ellos "supervisando a la chica que cuida de los niños".

En concreto, explica que sus hijos estudiaron fuera y han podido montar aquí su empresa, destacando que "el que quiere salir adelante, sale, cono crisis o sin crisis". Además, confiesa que se ha dejado "una pasta" en sus estudios. "Lo bueno no es gratis", recalca.

Una experiencia distinta a la que han vivido otras personas de barrio obrero. Aquí, la mayoría reconoce que ha tenido que ayudar a sus hijos económicamente en algún momento. "La comida o lo que les haya hecho falta, ellos no trabajan y hay que ayudarles, tienen que comer todos", confiesa una de estas personas.

