Se avecina tormenta, más tormenta, en la Selección. El motivo,la lista de Montse Tomé, una lista de 23 futbolistas entre las que hay campeonas del mundo, varias del grupo de las 15...y muchas de las firmantes del documento en el que las jugadoras exigían cambios en la RFEF.

Cambios que no se han producido. Cambios que no han llegado. Cambios prometidos, pero que no han tenido lugar. A pesar de todo ello, Montse Tomé, seleccionadora, hizo una lista con nombres que sorprendieron a propios y a extraños.

Incluso a las propias jugadoras, que no tenían constancia de que esto iba a suceder. Que no sabían que iban a ser llamadas para la concentración de cara a la UEFA Nations League.

Una lista sin acuerdo

Sí, porque por más que Tomé dijese en su presentación que habló con las jugadoras, según ha podido saber laSexta no ha sido así.

La lista de 23 jugadoras, con nombres como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Olga Carmona, Misa... y también con Mapi León y Patri Guijarro no ha sido consensuada con las futbolistas, que ahora se encuentran meditando qué hacer ante la llamada de la Selección.

Se enfrentan a duras sanciones de no ir

En caso de no asistir a la concentración, se exponen a sancioneseconómicas que van desde los 3.000 a los 30.000 euros... y también a sanciones deportivas. En este caso, a una posible inhabilitación de la licencia federativa por un plazo de 3 a 15 años.