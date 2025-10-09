Wyoming celebra el alto el fuego en Gaza: "Ya habrá tiempo de salir a las calles y mandar flotillas para que haya una paz duradera"

Wyoming celebra en este vídeo de El Intermedio el alto el fuego en Gaza, a pesar de las sombras del acuerdo de paz y de que Israel "lleva años saltándose el derecho internacional humanitario".

Hoy Wyoming se acuerda especialmente de Gaza después de que haya llegado el alto el fuego como primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás. "Hoy es un día en el que es obligatorio estar contento, como la Navidad o tu cumpleaños", afirma.

Para el presentador de El Intermedio "hoy lo importante es que dejen de caer bombas sobre la población indefensa, así como que los rehenes vuelvan a su hogar".

"Todo lo que sea aliviar la situación de los gazatíes enfermos, malnutridos y atrapados, bienvenido sea", comenta Wyoming, que sin embargo recuerda que hoy mismo Israel ha vuelto a bombardear Gaza, que "en marzo ya rompió un alto el fuego de forma unilateral" y que "el Gobierno de Netanyahu ha incumplido sistemáticamente todos los acuerdos a los que ha llegado y lleva años saltándose el derecho internacional humanitario".

También señala que hay quien dice que tras este acuerdo de paz se esconde "un jugoso negocio inmobiliario que nada tiene que ver con los palestinos".

Sobre los que defienden que Donald Trump merece el Premio Nobel de la Paz, a pesar de "haber financiado este genocidio con sus armas" y "legitimado las acciones infames de Netanyahu", Wyoming prefiere que le den el Balón de Oro o el Grammy Latino, "que se lo ha ganado a pulso".

A pesar de todo ello, el presentador considera que hoy es un día para celebrar: "Ya habrá tiempo de presionar, de salir a las calles, de mandar flotillas, lo que sea para que haya una paz duradera y este alto el fuego no legitime la ocupación y el genocidio del Gobierno de Netanyahu".

