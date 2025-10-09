'Juan Carlos I' reprocha a 'Felipe VI' que lo esconda en el sótano de Zarzuela: "No sé si soy un monarca o una sandwichera"

Raúl Pérez y el Gran Wyoming se han convertido en el rey Felipe VI y en el rey Juan Carlos en este nuevo capítulo de su particular 'sitcom'. Descúbrelo en el vídeo principal.

Vuelve a El Intermedio la serie protagonizada por el rey Felipe VI y el rey Juan Carlos, gracias a las imitaciones de Raúl Pérez y el Gran Wyoming: 'El bribón y el Borbón'. En esta ocasión el 'emérito' sorprende a su hijo mientras este prepara un discurso para pedirle un cargador de móvil.

'Felipe VI' le dice que tiene prohibido salir del sótano, pero este se defiende contándole se aburre y que su único entretenimiento es ver vídeos en TikTok. "¿Sabes dónde no te aburrías?", le reprocha el 'rey', "en Abu Dabi, cuando quieras puedes volver".

"Aquello es más aburrido que el sótano y, encima no hay vino", responde el 'rey emérito'. El 'rey Juan Carlos', además, pide a su 'hijo' que reponga la bodega. "Está más vacía que la vida laboral de Froilán", añade. "¿Te has bebido todo lo que había en la bodega?", pregunta, sorprendido, 'Felipe VI', "papá, que esto no es una taberna, que esas botellas estaban para ocasiones especiales".

"Coño, especiales, ¿hay alguien más especial que tu padre?", responde el 'emérito'. El 'monarca', entonces, pregunta a su hijo qué estaba haciendo. "Estoy dándole unos retoques al discurso para el Día de la Hispanidad", desvela el 'rey'.

De nuevo, 'Felipe VI' le pide que vuelva al sótano de Zarzuela, antes de que alguien le pueda ver. "Así me tratáis como un trasto viejo, abandonado, inútil, ya no sé si soy un monarca o una sandwichera", responde el 'emérito', apenado.

El 'rey' le dice que en Abu Dabi seguro puede hablar con quien él quiera y que, si quiere, él mismo le compra el billete. "Yo mismo te llevo al aeropuerto, en el maletero, claro está", añade. El 'emérito' le sugiere que le podría permitir dar un paseo. "Estirar un poco las piernas, ir a comer unos huevos estrellados con chistorra, incluso quedar con alguna chavala", comenta.

'Felipe VI' le responde que no tiene edad para quedar con nadie, como mucho con su urólogo. El 'rey' decide prestarle un cargador para que pueda volver al sótano a ver vídeos de TikTok. "De vez en cuando entra en Idealista, a ver si de una vez te vas de aquí", añade.

