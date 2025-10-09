Wyoming reacciona al discurso de Ayuso: "Con los abortos va a pasar como con el carnet: habrá que ir a Cuenca"

Isabel Díaz Ayuso ha hecho este jueves unas polémicas declaraciones durante una intervención en la Asamblea de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que no va a crear un registro de médicos objetores del aborto.

"Esta semana Pedro Sánchez recordó, mediante una carta, a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid la obligatoriedad de crear un registro de médicos objetores del aborto", expone Sandra Sabatés. "En esa carta el presidente daba tres meses, a partir de ahora, para crear ese registro o, de lo contario, se activarían los sistemas legales oportunos para exigir su cumplimiento", añade la presentadora de El Intermedio.

La contestación de Ayuso no se ha hecho esperar y, en la Asamblea, ha afirmado que "no se va a señalar a nadie por abortar, pero, tampoco por dejar de hacerlo". La presidenta madrileña ha afirmado, además, que "tampoco se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo". "¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar", ha añadido.

"Me ha gustado lo de 'tampoco se va a señalar por dejar de hacerlo'", comenta el Gran Wyoming. "Ya habéis escuchado a vuestra presidenta, madrileños, a partir de ahora con los abortos va a pasar como con el carnet de conducir: va a haber que ir sacarlo a Cuenca".

Sabatés aclara que la ley indica que esos registros son anónimos y que no señalan a nadie. "Un detalle que no parece importar demasiado a la presidenta que hoy buscaba elevar el tono sobre este tema", añade Sandra. Ayuso ha hecho afirmaciones tan extremas como afirmar que "cada año se abortan en España 106.000 personas" o que en diez años "se han abortado en España a un millón". "¿Qué les sucede, señores de la izquierda, que tanto les molesta el ser humano?", ha añadido la presidenta madrileña.

"¡Que le den ya las gotas, por dios!", exclama Wyoming ante tales afirmaciones. "En España se ha abortado a un millón de personas", repite el presentador, "y no nos hemos enterado". "No sé qué está esperando Greta Thunberg para mandarnos una Flotilla.

Alberto Núñez Feijóo, por su parte, se ha desmarcado de Ayuso con una carta para la ciudadanía que, a pesar de que parezca dirigida a Pedro Sánchez, contiene mensajes velados para la presidenta madrileña. En ella asegura que garantizará el derecho al aborto con la mejor atención médica y psicológica.

"Esto me provoca dos reflexiones", anuncia Wyoming: "Una, que no vuelva la moda de mandar cartas a la ciudadanía, que tenemos el buzón a reventar, y dos, que me da un poco de pena Feijóo. Tener a Ayuso de presidenta autonómica es como estar todo el día paseando al perro, hay que pasarse la vida recogiendo mierda".

