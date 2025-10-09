Ahora

'Cría Cuervos'

El enfado de una madre con su hija por una broma en El Intermedio: "La próxima vez te castigo como si fuese en serio"

El Intermedio propone a los jóvenes españoles poner a prueba el amor incondicional de sus padres. Para ello, cogen aquello que les daría un mayor disgusto y lo utilizan para gastarles una broma. Su reacción, en este vídeo.

El Intermedio vuelve a salir a la calle para poner a prueba el amor incondicional de los padres por sus hijos y propone a los jóvenes gastar a sus progenitores una broma con aquello que más podría enfadarles.

De este modo, un chico llama a su madre para decirle que se ha hecho un tatuaje. "La madre que te parió", reacciona la progenitora, que visiblemente enfadada le dice que "le das disgustos a tu madre, todos a la vez".

Sin embargo, cuando se da cuenta de que todo es un engaño de El Intermedio reacciona con buen humor: "¡Estás tonto! ¡Te mato!".

Otra chica comenta que el mayor disgusto que podría dar a sus padres sería irse con gente que no conoce, de manera que llama a su padre para decirle que se va a una fiesta a un "casoplón" en Toledo con varios chicos.

"No sé ni cómo te molestas en preguntar algo así", le responde la progenitora, mientras la joven le dice que "estoy a punto de montarme en el coche".

Sin embargo, la indignación de la mujer no termina de disiparse al conocer que todo es una broma: "La próxima vez que hagas una broma así te castigo como si fuese en serio", le advierte.

